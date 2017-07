Handliches Büchlein mit Infos für Kinder Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Der neue Kinderstadtplan Baden-Baden in Form eines handlichen Büchleins ist gestern im Kinder- und Jugendbüro der Stadt vorgestellt worden. Zehn einzelne Kinder und zwölf Grundschulklassen waren an dem Projekt beteiligt. Schon jetzt denken die Macher an eine Weiterführung des Kinderstadtplanprojekts. Die Kinder der Kinderstadtplangruppe sind bereits dabei, neue Ideen dafür zu sammeln. Auch eine Handyapp soll erarbeitet werden. "Es ist ein stetiger flexibler Prozess", betonte der Mitja Frank, seit 1. Juli neuer Leiter des Kinder- und Jugendbüros. "Wir wollen die Kinder einladen, unsere Stadt kennenzulernen", erklärte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. In den Stadtplan sind viele Dinge eingearbeitet, die sich ein Kind wünscht, "es steckt viel Entdeckergeist darin", so Mergen. Spiel- und Bolzplätze wurden seit der zweiten Jahreshälfte 2016 für die Planerstellung von den Kindern unter die Lupe genommen. Sie erkundeten zudem die schönsten Rodelstrecken oder Jugendtreffpunkte. Auch Bahnhöfe und Haltepunkte, Sehenswürdigkeiten, Krankenhäuser, Museen, öffentliche Toilettenanlagen und weitere Anregungen für die Freizeitgestaltung im Stadtkreis Baden-Baden wurden gesammelt. Verknüpft wurden Sehenswürdigkeiten, die in Nachbarschaft zueinander liegen. Die Publikation ist inhaltlich aufgemacht wie ein Straßenatlas. Auch das Kartenlesen könne so erlernt werden, meinte Christoph Rukavina-Gruner vom Fachbereich Bildung und Soziales. Das Ferienangebot "Stadtspezialisten 2016" bildete den Projektstart. Als Zielgruppen definieren die Projektleiter vom Kinder- und Jugendbüro: Kinder ab dem Grundschulalter, Jugendliche und Familien in der Kurstadt. Die aktive Datenerhebung erfolgte in den Grundschulen Steinbach, Varnhalt-Neuweier, Vincenti, Balg, Cité und Haueneberstein. Die Fachgebiete Vermessung, Park und Garten, Forst und Natur, Kindertagesbetreuung und Jugendförderung sowie das Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit unterstützten die Aktion. Die finanzielle Förderung erfolgte über die Initiative "Ich-kann-was" der Telekom mit 5000Euro. Der Kinderstadtplan geht mit einer Auflage von 3000 Stück an den Start. Nach den Ferien soll er noch in Faltblattformat erscheinen.

