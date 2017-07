"Man darf sich nicht hinter Paragrafen verstecken"

Baden-Baden - Seit April ist der 35 Jahre alte Maximilian Lipp für rund 160 Mitarbeiter der Baden-Badener Stadtverwaltung und die Anliegen zahlreicher Bürger zuständig. Er hat die Leitung des großen Fachbereichs Ordnung und Sicherheit übernommen.

"Das ist schon eine tolle Mischung", sagt Lipp und meint damit die Zusammensetzung seines Verantwortungsbereichs, der auch viele Kontakte mit den Bürgern beinhaltet. Dies reicht von der öffentlichen Ordnung über den Straßenverkehr und das Standesamt bis zum Bürgerservice. Hinzu kommen dann noch das Fachgebiet Umwelt und die Feuerwehr.

In diesen Bereichen ergeben sich viele rechtliche Fragestellungen, und da sieht sich Lipp als Jurist am richtigen Platz. Der gebürtige Günzburger studierte Jura in Tübingen und sammelte anschließend erste Erfahrungen mit dem öffentlichen Recht in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und als Rechtsberater bei der Schweizer Flüchtlingshilfe in Bern.

Sein Bestreben, juristische Kenntnisse in praktischer Verwaltungsarbeit anzuwenden, führte ihn für zweieinhalb Jahre zur Stadt Gaggenau, wo er schließlich das neu gebildete Amt für Recht und Planen übernahm.

Damals wohnte er aber schon mit seiner Frau, einer aus Italien stammenden Biologin, in Baden-Baden, dessen internationaler Charakter für das Ehepaar einen besonderen Anreiz darstellte. An dieser "Stadt auf Weltniveau" schätzt er besonders die Verbindung von fast großstädtischen Strukturen mit übersichtlichen Verhältnissen.

Als dann die Stelle des Fachbereichsleiters in der Kurstadt ausgeschrieben wurde, lag es für ihn nahe, sich darum zu bewerben. "Und heute kann ich in fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren", erzählt er.

Diese Arbeit macht ihm viel Freude: "Ich fühle mich hier sehr wohl." Maximilian Lipp lobt das gute Verhältnis zu den Mitarbeitern und die Erfahrung der Fachgebietsleiter in seinem Zuständigkeitsbereich. Dinge, mit denen er sich jetzt ganz besonders befassen müsse, seien unter anderem der Feuerwehrbedarfsplan, aktuelle Umweltthemen (PFC) und die Frage der Sicherung von Veranstaltungen.

Wichtig ist für ihn nach eigener Aussage auch, stets den Bürger im Blick zu behalten und ihn ernst zu nehmen: "Man muss mit dem Bürger sprechen und darf sich nicht hinter Paragrafen verstecken." Bei der Vermittlung von Entscheidungen komme es auch auf den Ton an.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Lipp gerne mit handwerklichen Dingen bis hin zur Autoreparatur. Gerne greift er auch gelegentlich zur Elektrogitarre. Ansonsten liebt er Literatur in sämtlichen Formen und hat viel Interesse am kulturellen Angebot der Kurstadt.

An der Rathausspitze ist man sehr froh über Maximilian Lipp als Neuerwerbung für die Verwaltung: "Es ist gut, dass wir ihn bekommen haben", betont Bürgermeister Michael Geggus.