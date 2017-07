Sieg für Steinbacher Grundschüler Von Ralf Wohlmannstetter Baden-Baden - Das Aumattstadion war Austragungsort für das Leichtathletik-Finale des Regierungsbezirks Nordbaden des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia". Rund 450 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren kämpften dabei um gute Leistungen und möglichst viele Punkte für ihre Schulmannschaft. 45 Teams mit je zehn Athleten waren bei den Jungs und Mädchen angetreten. Die örtliche Ausrichtung war der Kreis-Schulsportreferentin Sara Rosch übertragen worden, die mit Kampfrichtern und Helfern aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl sowie mit Schülern des Gymnasiums Hohenbaden trotz hochsommerlicher Temperaturen für eine gelungene Organisation sorgte. Die Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau hatte als Kooperationspartner zahlreiche Preise gespendet, die den bestplatzierten Mannschaften bei der großen Siegerehrung überreicht wurden. Für die Grundschüler gab es Medaillen in Gold, Silber und Bronze, für die älteren Jugendlichen Pokale. Besonders freuen konnte sich Sara Rosch über den Sieg der Jungs von der Grundschule Steinbach in der Wettkampfklasse V. Die Mädchen aus Steinbach belegten mit elf Wertungspunkten hauchdünn hinter der Schillerschule Ettlingen (zehn Punkte) Platz zwei. Dritter wurde mit ebenfalls elf Zählern, aber auf Grund der schlechteren Staffelzeit, die Grundschule Hochstetten. Die Jungs aus dem Baden-Badener Ortsteil setzten sich mit neun Punkten souverän vor der Schillerschule Ettlingen (12) und der Hebelschule Bruchsal (17) durch. Die Tagesehrenpreise für die beste Einzelleistung erhielten die 50 Meter-Sprinter Linus Falk (Steinbach) für seine 8,05 Sekunden und Amelie Betz (Hochstetten) für fast genauso schnelle 8,06 Sekunden. Bei den älteren Jugendlichen gab es jeweils deutliche Siege. Bei den Mädchen der Wettkampfklasse IV/2 hatte die Gesamtschule Karlsbad-Waldbronn die Nase vorn vor der Gemeinschaftsschule Oberhausen-Rheinhausen und der Gemeinschaftsschule Heckengäu. In der Klasse III/2 siegten die Mädchen von der Werkrealschule Eberbach ebenso souverän vor der Martin-von-Adelsheim Schule Adelsheim und der Strombergschule Oberderdingen. Auf Platz fünf landete die August-Renner-Realschule Rastatt, die sich als einziges Team aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl für das Finale qualifiziert hatte. Die Jungs aus Oberderdingen entschieden die Klasse III/2 mit deutlichem Vorsprung vor der Gemeinschaftsschule Horb für sich. Dritter wurden mit nur knappem Rückstand die Adelsheimer. In der Klasse IV/2 setzte sich Adelsheim souverän vor Karlsbad-Waldbronn und Horb durch. Mit den Tagesehrenpreisen ausgezeichnet wurden für die besten Dreikampfleistungen ihren Klassen Virginia Scheuermann (Eberbach; III/2), Zoi Paraschov (Hans-Thoma-GMS Malsch; IV/2), Enis Simseli (Oberderdingen; III/2) und Melkamu Frauendorf (Adelsheim; IV/2). Für die siegreichen Mannschaften heißt es nun zu warten, ob die Punkte für eine Qualifikation zum internationalen Bodenseeschulcup ausreichen. Dieser findet am 22. und 23. September in Bregenz statt. Dort treffen die badischen Vertreter auf die Besten aus Bayern, Württemberg, dem Thurgau (Schweiz), aus St. Gallen (Schweiz) und Vorarlberg (Österreich).

