Grünes Licht für Ehrenamtskoordinator

Im Wesentlichen dreht sich die erweiterte Ehrenamtsförderung der Stadt um drei Schlagworte: Beratung, Hilfe und Würdigung. So wurde bei mehreren Workshops mit Verwaltungsmitarbeitern von vielen Vereinsvertretern der Wunsch geäußert, im Rathaus einen Ehrenamtsbeauftragten als zentrale Anlaufstelle zu schaffen (wir berichteten). Diesem Anliegen möchte die Verwaltung entsprechen und erhielt dafür vom Hauptausschuss grünes Licht. Der Ehrenamtsbeauftragte soll in Zukunft koordinativ wirken und auch bei der Zusammenarbeit der Verein untereinander beratend zur Seite stehen. Eine weitere Aufgabe wird die konkrete Ausarbeitung weiterer Idee zur Stärkung des freiwilligen Engagements sein, die im Rahmen der Workshops erarbeitet wurden.

Dazu zählt unter anderem die Ausgestaltung eines sogenannten Marktplatzes der Vereine, wo die Gruppen und Klubs ihre Angebote präsentieren können. Ebenfalls in die Zuständigkeit der noch zu besetzenden Stelle soll die Verleihung eines Ehrenamtspreises fallen. "Mit ihm wollen wir auch mal Menschen aus der zweiten Reihe in den Fokus rücken und so ihrer Arbeit öffentlichkeitswirksam würdigen", erklärte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Nach welchen Kriterien genau der Preis vergeben wird, ist noch nicht klar.

Ein besonders wichtiges Thema für die Vereine ist die Beratung in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten. So sehen sich viele Vertreter und Vorstände heute geradezu einem wahren Dschungel an Vorschriften gegenüber, die für Laien nicht immer leicht zu überbrücken seien, so die OB. Hierfür sollen neben vorhanden Leitfäden und einzelnen Schulungen in Zukunft auch verwaltungsinterne Weiterbildungsveranstaltungen für Vereinsvertreter geöffnet werden.

Weitere Ideen sind die Schaffung einer Online-Plattform, auf der sich die Vereine präsentieren können, und möglicherweise die Einführung einer sogenannten Ehrenamtskarte, die den Freiwilligen gewisse Boni oder Nachlässe gewährt, etwa beim Eintritt in Schwimmbäder.