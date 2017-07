Neuer Eigentümer für den "Adler"

Jedoch stieg der Gläubiger - ein Rechtsnachfolger eines Bühler Kreditinstituts - aus dem Überbietungsprozess aus, nachdem die Grenze von 170000 Euro überschritten worden war. In den vorangegangenen Versteigerungsterminen innerhalb des vergangenen Jahres hatte der Gläubiger den Zuschlag an potenzielle Käufer versagt, da sieben Zehntel (rund 310000 Euro) des Verkehrswertes von etwa 444140Euro bei den Geboten nicht erreicht wurden. Bei dem Versteigerungstermin jetzt am Donnerstag fiel die Mindestgebotsgrenze weg, so dass der Meistbietende die Immobilie ersteigern konnte.

Die neuen Eigentümer gaben gegenüber dem BT an, dass sie sich über das Ausmaß der erforderlichen Sanierung des mehr als 260 Jahre alten Gebäudes mit Gaststätte und Fremdenzimmer durchaus im Klaren seien. Zunächst würde ein Architekt in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde ein Sanierungskonzept erarbeiten, um das seit 2013 leerstehende Gebäude wieder nutzbar zu machen. Nach umfassender Sanierung wollen die Eigentümer das ehemalige Gasthaus verpachten, so dass es spätestens nächstes Jahr wieder als Restaurant eröffnet werden könne, kündigten sie an. Wie schnell das Gebäude genutzt werden könne, hänge auch von der Kooperationsbereitschaft der Denkmalschutzbehörde ab. Grundsätzlich sei nach einer ersten Inaugenscheinnahme das Gebäude in einem guten Zustand, gaben die Eigentümer weiter an.

Zu dem Gasthaus gehört ein benachbartes Wohnhaus, in dem ein Wohnrecht für eine über 90-jährige Person besteht. Dieses bleibt trotz Eigentümerwechsel weiterhin bestehen. Das Wohnhaus stammt aus den 1930er Jahren und wurde in den 1980er Jahren mit einem Anbau direkt an der Stadtmauer erweitert. Zudem befinden sich über der Gaststätte noch einige Fremdenzimmer. Das ortsbildprägende Gebäude direkt am Postplatz stammt aus dem Jahr 1754. Bis 1841 diente es als Schul- und Wachhaus. Seither war dort eine Gastwirtschaft untergebracht.