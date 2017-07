Lavendel stimmt Bienen friedlich



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Hobbyimkerin Ulrike Klaschka ist hart im Nehmen, wird sie bei der Honigernte gestochen, zuckt sie nicht einmal mehr zusammen. Am Obstgut Leisberg ist sie seit Juni in unregelmäßigen Abständen unterwegs, um die vollen Waben einzusammeln. Das macht sie auf die sanfte Tour, sie nimmt ihren fleißigen Bienen nicht alles weg, sondern "klaut" ihnen nur die fast vollen Waben, wie sie ihre Ernte selbst schmunzelnd nennt. Im April hat sie die Bienenstöcke aufgestellt (wir berichteten) und ist seither einmal wöchentlich vor Ort zur Schwarmkontrolle. Denn die Bienen wollen sich vermehren, was zu einer Volksteilung führen würde, da die alte Königin fortfliegt und rund die Hälfte des Schwarms mitnimmt. Wird dieser Prozess vom Imker nicht gesteuert, bedeutet das eine gravierende Unterbrechung in der Honigproduktion. Ulrike Klaschka hat inzwischen 18 Völker und deren Ableger am Obstgut Leisberg stehen. Sie bringt heute voll ausgeschleuderte Waben mit, um entnommene zu ersetzen. Kleine Honigreste darin sprüht sie leicht mit Wasser ein, worauf der Honig zu kristallisieren beginnt. Haben die Bienen das zur Belohnung ausgeschleckt, gehen sie direkt daran, die Waben wieder aufzufüllen. Die pelzigen Tierchen sind in dieser Woche noch relativ ruhig aufgrund der feuchten Witterung, Ulrike Klaschka benutzt dennoch eine Räucherkanne, den Smoker, um sie mit ein wenig entzündetem Lavendel friedlich zu stimmen. Nach dem Abheben des ersten Deckels schaut sich die Hobbyimkerin eine eingehängte Wabe nach der anderen genau an. Wenn sie voller Honig ist und dazu möglichst komplett "verdeckelt", also jedes kleine Näpfchen mit einem Wachsdeckel versehen ist, dann hat der Honig die richtige Konsistenz. Wobei sie aufklärt, dass der Honigtau aus Blüten stammt, der so beliebte, deutlich dunklere Waldhonig jedoch kein Nektar ist, sondern nichts als "Läusepipi". Es ist immer spannend, was am Ende dabei heraus kommt, denn Klaschka, die in Plittersdorf seit fünf Jahren auf einer großen Streuobstwiese ihre Bienenvölker betreut, ist keine Wanderimkerin, die den Blüten hinterher zieht. Auch die Bienen zeigen nur bedingt Flexibilität: Haben sie sich morgens etwa für eine Wiese mit Klee entschieden, dann bleiben sie dort auch den ganzen Tag. Entnimmt sie eine Wabe voller Honig, geben die Bienen diese nicht immer kampflos auf. Besonders ein Volk in der Mitte reagiert heute trotz gelinden Räucherns sehr aggressiv. Doch auch diese Tiere werden abgeklopft oder sacht vor dem Schlupfloch abgefegt, wo sie sich allmählich wieder beruhigen. Die eingesammelte Tracht - so nennen Imker die von den Bienen eingetragene Nahrung - wird zu Hause mit einer engzahnigen Gabel von der Verdeckelung befreit und von Hand in der entsprechenden Apparatur geschleudert, eine Minute in jede Richtung. Der Honig läuft durch ein Doppelsieb, erst grob, dann fein, und ruht dann zwei Wochen, worauf die aufsteigenden Schwebstoffe mit einem Spachtel abgeschäumt werden. Und dann wird er schon abgefüllt: "Ich rühre nicht oder warte, bis er cremig ist" steht Ulrike Klaschka stolz zu ihrem Naturprodukt. Sie ist froh, wenn ab Montag die Wege im Obstgut Leisberg angelegt werden, was ihre Arbeit sehr erleichtern wird. Für die Zukunft plant sie einen Bienenpfad, finanziert durch erhoffte Spenden der Honigkäufer und bereits abgesegnet von Markus Brunsing vom städtischen Fachbereich Park und Garten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben