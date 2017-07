Gelungenes Miteinander in Haueneberstein Von Erika Kimmig Baden-Baden - Einen berührenden Konzertabend in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Haueneberstein erlebten die Zuhörer am Samstag bei einem Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlingshilfe in Haueneberstein. Für dieses Gemeinschaftskonzert hatten der Musikverein und der Chor Inpopnito des Sängerbundes Lieder und Melodien ausgewählt, die von Hoffnung, Frieden, Freundschaft und Dankbarkeit erzählen. Gisbert Raithel, auf dessen Initiative dieses Konzert zustande kam, sprach bei seiner Begrüßung von einem wunderbaren Gefühl, wenn sich zwei Vereine finden und ein Konzert zugunsten von Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, veranstalten. Akteure und Zuhörer zeigen hiermit ihre Solidarität. Raithel freute sich, dass unter den Konzertbesuchern auch Menschen aus den Unterkünften weilten. Er sei stolz auf die Kanzlerin, die vor zwei Jahren sagte "wir schaffen das", erklärte Bürgermeister Michael Geggus, der die Schirmherrschaft für dieses Konzert übernommen hatte. In Baden-Baden sei es gelungen, die Menschen menschenwürdig unterzubringen. Dies wäre ohne die ungeheure Hilfsbereitschaft der vielen Ehrenamtlichen nicht möglich gewesen. In Haueneberstein kümmern sich mehr als 40 Personen um die neuen Mitbürger. Stellvertretend dankte Geggus Jaqueline Olesen und deren Mann, die in der Eberbachgemeinde die Flüchtlingshilfe im Arbeitskreis "Miteinander" koordinieren. Bereits beim Konzertauftakt durch den Musikverein unter Leitung von Stefan Seckler schuf dieser mit dem Werk "Mountain Wind" von Martin Scharnagl eine berührende Atmosphäre. Kraftvoll brachten die Musiker in dieser Komposition den erfrischenden Bergwind in die Kirche. Die Musik von "Free World Fantasy" (Komponist: Jacob de Haan) symbolisiert den Traum von einer Welt ohne Krieg. Auch Inpopnito unter Leitung von Holger Ebeling hatte sehr berührende und einfühlsame Songs ausgewählt. Mit Louis Armstrongs "What a wonderful world" eröffnete der Chor den Reigen seiner Darbietungen. Dieses Lied erzählt von der Schönheit der Welt und von den Glückmomenten im Leben. Das Leben eines eigenartigen und doch sehr liebenswerten Menschen kam im Medley von "Forrest Gump" (Komponist: Alan Billingsley) zum Ausdruck. Einfühlsam interpretierten die Sänger "Up where we belong" (Komponist: Joe Cocker; Arrangement: Mark Brymer). Von Menschen, die einem Halt geben, erzählten die Melodien des Blasorchesters in "You raise me up". Hier brillierte Luis Schäfer mit seinem Solo auf dem Altsaxofon. Wie ein Lobgesang erklang das "Benedictus" von Karl Jenkins. Meisterlich brachte hier Peter Jung sein Euphonium zum Erklingen. Großen Beifall gab es für "Give us peace" von Ted Huggens. Einfühlsam ließen hier Peter Gantner (Flügelhorn) und Thomas Bohn (Trompete) ihre Instrumente im Gotteshaus erklingen. Kontrastreich und sehr bewegend brachten die Melodien des Blasorchesters mit "La Cittadella" (Komponist: Kees Vlak) die Gegensätze im italienischen Bergdorf Assisi zum Ausdruck. Auf der einen Seite sind die Touristen, die die Kathedrale besichtigen, auf der anderen Seite werden schwerbehinderte Menschen liebevoll betreut. Mit dem traditionellen Zululied "Siyahamba" erzählten die Sänger von Inpopnito von den Menschen, die mit ihrem einfachen Leben glücklich und zufrieden sind. Wunderschön erklang auch "Bohemian rhapsody" von Freddie Mercury. Mit einem irischen Segenswunsch "An irish blessing" vollendeten die Sänger ihre Darbietungen im Chorraum. Zum Abschluss stellten sie sich in den Hauptgang und sangen gemeinsam mit den Zuhörern das südafrikanische Lied "Mama live", ein Dank an alle Mütter dieser Welt. Das Blasorchester setzte mit "The way old friends do", einer Melodie, die von Freude und Leid und von Freunden, die füreinander da sind, erzählt, den Schlusspunkt. Stehender Beifall der begeisterten Zuhörer war das berechtigte Dankeschön an Chor und Orchester, denen es gelungen war, für dieses Konzert sehr emotionale Melodien auszuwählen und zu interpretieren. Mit ihren Spenden unterstützen die Besucher Anschaffungen und Aktionen des Arbeitskreises "Miteinander - Flüchtlingshilfe in Haueneberstein".

