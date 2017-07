"Jetzt erst recht" heißt es im Sommertheater im Baldreit Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Die treuen Fans des Sommertheaters im Baldreit können aufatmen, die idyllische Spielstätte hat nach einjähriger schöpferischer Pause wieder ihre Pforten geöffnet. Schon bei der Premiere am Samstagabend blieb kein Stuhl unbesetzt, unter rankendem Weinlaub, mit einem kühlen Getränk in der Hand, konnten die Besucher den Abend ganz entspannt genießen und sich von Manuela Romberg und André Thoma in die Zeit von Kästner bis Kreisler entführen lassen. Beide sind ein eingespieltes Team, er am Akkordeon und mit köstlich beredter Mimik, die ihrer schauspielerischen und gesanglichen Darbietung das Krönchen aufsetzte. Es ist nicht ihr erstes gemeinsames Programm, auch im Sommertheater waren sie schon zu Gast, doch mit ihrer neuen Produktion "Jetzt erst recht" feierten sie am Samstag Premiere. Manuela Romberg ist noch zahlreichen Besuchern vom hiesigen Theater her bekannt, wo sie in der Ära von Peter Lüdi mit ihrer kessen Berliner Schnauze begeisterte. Mit ihrer unglaublich tiefen, markant herben Stimme und burschikosen Art ist sie wie geschaffen dafür, den tiefsinnigen Sprachwitz und schwarzen Humor eines Georg Kreisler oder Heinz Erhardt zu interpretieren. Im verruchten "kleinen Roten" richtete sie eine Hommage an die Damen, die, vom Mann abgesehen, das Schönste auf der Welt sind und die er zuerst auf dem Schoß und dann am Hals hat. Um sie sogleich zu verteidigen, dass ihnen manches in die Wiege gelegt sei, beschwerte sich doch schon Eva bei Adam: "Ich hab nix anzuziehn." Zwischendurch übergab sie immer mal wieder ihrem "Tastentierchen" André Thoma das alleinige künstlerische Zepter, der mit beschwingten Akkordeonsoli wie "Bei mir bist du schön" oder "Sous le Ciel de Paris" zur guten Laune im Publikum beitrug. Dieses quittierte mit schallendem Gelächter Rombergs Ansage, man werde jetzt zu den ältern Klamotten übergehen. Da war Hugo Wieners "Der Novak lässt mich nicht verkommen" beinah schon Pflichtprogramm, von Romberg mit einer herrlich herben Note interpretiert. Auch den dramatischen Part hatten die beiden Künstler drauf in Heinrich Seidels schauriger Ballade von den Knabenrippen, die hinter Rabenklippen bleichen. Um das unerschöpfliche Thema Liebe rankte sich der zweite Teil des Abends, den die Besucher frisch gestärkt nach diversen gereichten Flammkuchen genießen konnten. Nun im kleinen Schwarzen schmachtete sich die Romberg lasziv auf allen Vieren an ihr Tastentierchen heran, verlieh "La Vie en Rose" oder "Je ne regrette rien" einen herben Touch und erntete Beifallsstürme für ihren Rollator-Tango der Tante Grazie. Bei den Zugaben ging sie deftig zurück zu ihren Berliner Wurzeln und ließ Claire Waldoff aufleben mit "Dann wackelt die Wand" und "Wer schmeißt denn da mit Lehm". Der Premierenabend kam bestens an beim Publikum, auf das noch viele Schmankerl beim Sommertheater warten.

