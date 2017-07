Strömung mischt Entenschar gehörig auf

Baden-Baden - Sport, Spaß und Spannung pur gab es gestern beim Riesenwiesenfest auf der Klosterwiese zu erleben. Glückliche Kindergesichter, wohin man schaute - kein Wunder, konnte Organisatorin Birgitt Henn dieses Jahr doch so viele Mitstreiter wie noch nie gewinnen, insgesamt 35 an der Zahl. Entsprechend groß war denn auch das Angebot an Spielen und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Ob Mut zum Klettern, Geschicklichkeit, Treffsicherheit oder Schlauheit: Auf dem großen Parcours waren sämtliche Sinne von Kindern, aber auch von Erwachsenen gefordert, die fleißig mitmachten. Ob Schnuppergolf, Hockey, Basketball, Kleinfeld-Tennis, Fechten, Kletterturm, Slackline, Dosenwerfen oder einfach nur ausgelassen auf dicken Luftkissen herumhopsen: Auf der Klosterwiese fand jeder etwas Interessantes. Langeweile hatte keine Chance.

Wer es etwas ruhiger angehen lassen wollte, war beim Open-Air-Schachspiel richtig oder konnte beim Jungen Theater Baden-Baden in ein Theaterkostüm schlüpfen, sich professionell schminken lassen und sich als Schauspieler fühlen. Technik-Freaks kamen beim Jugend-THW auf ihre Kosten, ein Spielmobil hatte unter anderem auch vielerlei Fahrzeuge zum Ausprobieren mitgebracht. Beim Torwandschießen mit Geschwindigkeitsmessung wurde so manches Tempolimit ganz legal außer Kraft gesetzt.

Aber auch Probe sitzen in einem Polizeiauto, in einem Segelflugzeug des Aeroclubs oder auf einem Traktor machte den Kindern ebenso sichtlich Freude, wie einmal auszuprobieren, wie es ist, in einem Rollstuhl über die Klosterwiese zu brettern. Gebastelt werden konnte natürlich ebenfalls - vom feuerspuckenden Drachen bis zum Musikinstrument oder einem "Flitzebogen". Schöne Bilder wurden unter Anleitung gemalt. Ein buntes Repertoire an unterschiedlichsten Jahrmarktsspielen sorgte bei Groß und Klein für jede Menge Spielspaß.

Hauptattraktion am Nachmittag und eine Premiere zugleich war das Entenrennen auf der Oos, das vom Serviceclub Round Table 227 Baden-Baden veranstaltet wurde. Mehr als 1500 quietschgelbe nummerierte Plastikentchen, die zuvor als Los für drei Euro zugunsten eines guten Zwecks gekauft werden konnten, wurden in der Nähe des Hirtenhäuschens von einer Brücke in die Oos entlassen.

Strömungen, Strudel, steinerne Hindernisse im Bachbett mischten die Entenschar auf ihrem 150 Meter langen Dahintreiben gehörig auf, so dass es richtig spannend wurde, welches Entchen unter lautem Jubeln und anfeuernden Rufen der Zuschauer am Ufer als erstes in den aufgebauten "Fangtrichter" einlief. Es war das Entchen mit der Losnummer 1290. Es gewann den Hauptpreis, ein Auto für ein Jahr inklusive 12000 Freikilometern und Versicherung.

Aber auch die restlichen 99Preise waren allesamt attraktiv. Welches Entchen noch gewonnen hat, kann im Internet nachgelesen werden. Sowohl die Mitglieder des "Round Table 227" als auch Organisatorin Birgitt Henn zeigten sich von der Resonanz auf das Riesenwiesenfest positiv überrascht. Das Konzept mit der Teilnahme so vieler Freiwilliger an diesem kunterbunten Freizeitangebot, bei dem auch niemand Hunger oder Durst leiden musste, ist von den Besuchern begeistert genutzt worden.

www.entenrennen-baden-baden.de