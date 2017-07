"Aufpassen, dass es einen nicht auffrisst" Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit sind zumeist in Freundeskreise eingebettet, die Angebote vor Ort koordinieren und über einen Vertreter den Kontakt halten zum übergeordneten Netzwerk Asyl. Dort können die Bedürfnisse der jeweiligen Unterkünfte kommuniziert und der Austausch mit anderen Flüchtlingshelfern gepflegt werden. Solche Freundeskreise gibt es in Baden-Baden unter anderem im Rebland, in Haueneberstein, Im Rollfeld, in der Westliche Industriestraße und am Waldseeplatz. Silke Heimann ist verantwortliche Sprecherin des Freundeskreises der Westliche Industriestraße, der sich im Frühsommer 2016 gegründet hat. Die rund 20 Ehrenamtlichen wollten damit auch gegen das schlechte Image des "schwarzen Schafes" angehen, das diesem Flüchtlingsheim von Beginn an anhaftete, nicht zuletzt wegen der abgelegenen Lage am Rand der Stadt und der engen räumlichen Nähe zu der benachbarten Obdachlosensiedlung. Deren Bewohner würden von dem auch für die Flüchtlinge zuständigen Sozialarbeiter mitbetreut. Bei den monatlichen Treffen der Vertreter der Freundeskreise mit dem Netzwerk Asyl spürt die Ehrenamtliche durchaus auch Frust, doch man reiße "sich immer wieder zusammen". Der eigene Freundeskreis der Westliche Industriestraße stand kürzlich sogar vor der Auflösung, doch wurde das Ruder nochmals herum gerissen. "Denen geht langsam die Puste aus", zeigt Heimann Verständnis. Bei ihr ebenso wie bei vielen anderen Helfern der Freundeskreise steht die Familie komplett hinter dem ehrenamtlichen Engagement und sieht durchaus auch die Bereicherung durch liebenswerte Kontakte mit anderen Kulturen. Dennoch habe sie jetzt einen Gang heruntergeschaltet: "Man muss aufpassen, dass es einen nicht auffrisst." Gemeinsam organisierte Veranstaltungen wie das Café Kontakt oder das große bemalte Banner, das im Sommer des vergangenen Jahres kurzfristig viele Bewohner "ihres" Flüchtlingsheimes vereinte, sind nach ihrer Meinung nur anfangs dienlich, um erste Kontakte zu knüpfen. Doch mittlerweile sei längst individuelle Hilfe gefragt, insbesondere bei Behördengängen, der Suche nach Arbeit oder einer Wohnung. Eingehende Schreiben seien in ihrem Amtsdeutsch oftmals selbst vom Freundeskreis kaum zu verstehen, wie solle da ein Asylbewerber damit klarkommen? Das fragt sich Heimann und zuckt etwas resigniert mit den Schultern. Lobende Worte findet sie hier für den Arbeitskreis Asyl: "Der läuft sehr gut, hier wird gemacht und geholfen, was nur geht." Als problematisch für eine funktionierende Gemeinschaft in den Heimen wertet sie ebenso wie andere Vertreter der Freundeskreise die permanenten Umzüge: "Wir wussten nie, wann wer wohin geht." Anerkennung nötigt ihr hingegen der Hausmeister ab, der alles mitbekommt, vom Liebeskummer über die Sorgen um die Familie bis zum Frust über den scheinbar aussichtslosen Kampf mit den Auflagen der Behörden. Beim Blick in die Zukunft hat Heimann ein Horrorszenario vor Augen: "Wenn der Heitzenacker belegt ist, die Westliche Industriestraße zur Anschlussunterbringung genutzt wird und keine Sozialarbeit mehr stattfindet, dann wird das hier zum sozialen Brennpunkt."

