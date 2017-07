Früher "verbotenes Land" soll bald Ausflugsziel werden

(red) - Den Spatenstich für die Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Michael in Ottersweier legten ungewöhnlich junge "Bauarbeiter": Mit Begeisterung warf eine Gruppe von Kindern die Erde mit kleinen Spaten wild in die Luft (Foto: Gemeinde). » - Mehr



Spatenstich bei Schöck Baden-Baden (up) - Der Bauproduktehersteller Schöck investiert an seinem Standort in Steinbach rund 15 Millionen Euro und baut ein neues Multifunktionsgebäude. Am Dienstagnachmittag fand in Anwesenheit von OB Margret Mergen der Spatenstich statt (Foto: Philipp).