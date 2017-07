Fleischer lobt hohes Ansehen

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - In diesem Jahr feiert die Südbadische Sportschule Steinbach ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund hat der Präsident des Badischen Sportbundes Freiburg, Gundolf Fleischer, gestern eine Ausstellung über die Geschichte der Steinbacher Institution eröffnet. Die von Sportschul-Mitarbeiter Christof Armbruster zusammengetragene Ausstellung besteht aus sechs großen Schautafeln, auf denen Bilder und überwiegend undatierte Pressebeiträge zeigen, wie die Sportschule in der Tageszeitung - unter anderem im BT - dargestellt wurde. Die Presseausschnitte beginnen bereits zu einem Zeitpunkt, als über den Standort der Sportschule noch heftig debattiert worden war. Der für seine Durchsetzungsstärke bekannte Steinbacher Fritz Herrmann hatte damals seinen Einfluss geltend gemacht, damit die maßgeblichen Gremien in Politik und Sport sich gegen Freiburg und für Steinbach als Standort für die neu zu errichtende Sportschule entschieden. Fritz Herrmann ging sodann als der erste Leiter der Sportschule Steinbach in die Regionalgeschichte ein. 32 Jahr leitete er die Institution. Auf sein Drängen hin baute die damals noch selbstständige Stadt Steinbach die Meister-Erwin-Halle und das benachbarte Freibad, das den Leistungssportlern optimale Trainingsbedingungen und der Gemeinde einen hohen Freizeitwert verschaffte. Mit den sportlichen Erfolgen der Steinbacher Hallenhandballer des Sportrings Yburg besaß Fritz Herrmann zusammen mit dem Handballverband zudem einen wichtigen Trumpf in der Hand, der bei einer erneuten Standortdiskussion Anfang der 1960er Jahre zugunsten von Steinbach ausgespielt wurde. Die hiesige Bevölkerung hatte immer großen Anteil an der Entwicklung der Sportschule - zum einen über den SR Yburg, zum anderen war die Sportschul-Gaststätte, bis der badische Sportbund die Trägerschaft 1971 übernahm, stets für die Öffentlichkeit geöffnet. Nach den Sportschulleitern Ewald Recker (1989-2002) und Norbert Hartmann (2002- 2012) hat seit 2012 Christian Reinschmidt die Leitung inne. In seine bisherige Zeit fallen etliche Sanierungen von Gebäuden und Plätzen, um langfristig den Standort der Einrichtung in Steinbach zu sichern. Gundolf Fleischer zeigte sich bei der Eröffnung davon überzeugt, dass der gute Ruf der Sportschule weit in die Zukunft hineingetragen werde. Er sprach von einer hohen Reputation der Schule, die sich durch die "Ambivalenz zwischen Leistungs- und Breitensport" hervortue. Mit Blick auf Ortsvorsteher Ulrich Hildner lobte er zudem das gute Miteinander mit der Stadt. "Die gute Beziehung schwappt bis nach Freiburg", sagte Fleischer. Am 3. November wird es einen offiziellen Festakt zum 60-jährigen Bestehen geben.

