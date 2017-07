Die Yburg - oft Spielball der Mächtigen

Silverstone

Knackpunkt Qualifikation Silverstone (red) - Statt Frust zu schieben nach dem Reifenplatzer in letzter Sekunde schaltete Ferrari-Star Sebastian in den Zuversichtsmodus: "Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Auto ist stark." Trotzdem droht ihm in Ungarn erstmals der Verlust der WM-Führung (Foto: dpa).

Karlsruhe

KSC-Fans pilgern zum Familientag Karlsruhe (ruf) - Massen in Blau und Weiß pilgerten am gestrigen Sonntag zum Familientag des Karlsruher SC in den Wildpark. Etwa 20 000 Fans tummelten sich rund um das Stadion (Foto: GES). Dort hatte der Drittligist tags zuvor sein Testspiel gegen Braunschweig mit 2:1 gewonnen.