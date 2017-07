Ex-IKG-Chef muss 20 000 Euro bezahlen Von Henning Zorn Baden-Baden - Das Landgerichtsverfahren gegen den ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Baden-Baden (IKG), Benjamin Vataman, wegen des Vorwurfs des Betrugs und der Untreue in mehreren Fällen wurde gestern nach acht Verhandlungstagen überraschend eingestellt gegen die Zahlung einer Geldauflage von insgesamt 20000 Euro. Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Fischer sah die Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage als "vertretbar" an, wobei Fischer darauf hinwies, dassbei einigen Anklagepunkten durchaus deutliche Verdachtsmomente bestünden. Zur Begründung des Gerichtsvotums, mit dem sich Staatsanwaltschaft und Angeklagter einverstanden erklärten, führte er mehrere Aspekte an. So lägen die Taten inzwischen fünf und sechs Jahre zurück, und Vataman, für den das von "nicht unbeträchtlichem medialen Interesse" begleitete Verfahren eine belastende Erfahrung gewesen sei, "ist strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten". Die Vermögensschäden lägen bei den meisten Anklagepunkten unter 10000 Euro. So wäre laut Fischer bei einer Verurteilung eine Gesamtgeldstrafe in Betracht gekommen, die die jetzt beschlossene Geldauflage von 20000 Euro nicht überschreiten würde. Daher könne man eine Einstellung des Verfahrens anregen. Der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Isak hielt die Einstellung des Verfahrens zu den genannten Bedingungen für gerade noch vertretbar. Er bekannte aber auch: "Ich tue mich nicht leicht damit." Die 20000Euro seien für ihn eine Untergrenze. Isak warf noch einen Blick zurück auf den Prozess, mit dem es sich die Anklage "nicht einfach" gemacht habe. "Das war kein Verfahren wie jedes andere, denn schließlich ging es um Veruntreuung in einer Kirchengemeinde", meinte der Oberstaatsanwalt. Schwierige Ermittlungen So habe man sich auch entschlossen, die Räume der IKG nicht gleich zu durchsuchen. Später habe sich dann gezeigt, dass Unterlagen bei der IKG entfernt worden seien, bei einer früheren Durchsuchung hätte man möglicherweise aussagefähigere Beweise gefunden, sagte Isak. Doch damals habe man noch davon ausgehen müssen, dass es sich bei den ursprünglichen Hinweisen vielleicht nur um einen persönlichen Rachefeldzug gehandelt haben könnte, was es aber nicht gewesen sei. Viele Ermittlungen hätten sich als schwierig erwiesen, manche Zeugen seien Vataman in Zuneigung, andere wieder in Abneigung verbunden gewesen. Bei den Ermittlungen durch die Kriminalpolizei habe es keine Nachlässigkeiten geben, betonte der Anklagevertreter. Bei einem Verfahren dieser Größenordnung könne man eben nicht allen Details nachgehen. In seiner "Prognose" ging Isak davon aus, dass der Angeklagte bei einem normalen Abschluss des Verfahrens in einigen Anklagepunkten verurteilt worden wäre. Bei der jüdischen Gemeinde seien einige Dinge "nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen dürfen". Ein vollständiger Freispruch sei also nicht zu erwarten. Obwohl viele Verfahren mit einer solchen Schadenshöhe nicht eingestellt würden, könne er dem Vorschlag des Gerichts doch zustimmen, meinte der Oberstaatsanwalt. Man habe es hier schließlich nicht mit einem Schwerkriminellen zu tun, und die Aufarbeitung der Vorgänge sei eine erhebliche Belastung für den Angeklagten. Für eine Einstellung sprächen auch verfahrensökonomische Gründe, denn für den Fall einer Fortsetzung der Gerichtsverhandlungen habe die Verteidigung weitere Beweisanträge angekündigt. So aber könne sich die Kammer nun um andere anhängige Verfahren mit gravierenden Tatvorwürfen kümmern. Für die Verteidigung erklärte Anwalt Gerhard Bräuer, dass in diesem Prozess noch zahlreiche Beweise zu erheben gewesen wären: "Wir könnten noch mehrere Monate verhandeln." Aber der Angeklagte wolle das Verfahren aus wirtschaftlichen Gründen nun zu Ende bringen. Benjamin Vataman muss nun die 20000 Euro innerhalb von sechs Monaten zeitlich gestaffelt an diverse soziale Organisationen überweisen.

