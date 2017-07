Brücke schwebt an die Oos

(sre) - Spektakuläre Arbeiten standen gestern Vormittag in Lichtental an: Mit Hilfe eines Mobilkrans schwebte die neue Fußgängerbrücke, die künftig nahe der Seniorenresidenz Bären wieder die Lichtentaler Allee und die Lichtentaler Hauptstraße miteinander verbinden soll, an Ort und Stelle. Die alte Brücke am gleichen Standort war bereits im Jahr 2014 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. In der Folge hatte sich herausgestellt, dass das denkmalgeschützte Bauwerk zu stark beschädigt war, um repariert zu werden. Es musste stattdessen abgerissen und rekonstruiert werden.

Diese nun umgesetzte Erneuerung hatte in den gemeinderätlichen Gremien im Frühjahr dieses Jahres noch für einige hitzige Diskussionen gesorgt. Ursache dafür war gewesen, dass das Vorhaben letztlich mit ungefähr 98000 Euro Gesamtkosten zu Buche schlägt. Das sind rund 37000Euro mehr als ursprünglich vorgesehen und im kurstädtischen Haushalt eingeplant (wir berichteten).