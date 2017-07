Freude über hohes internationales Renommee Baden-Baden (fk) - 55 Teilnehmer aus 27 Nationen und von vier Kontinenten, das sind sie, die nackten, aber Erfolg signalisierenden Zahlen der 36. Carl-Flesch-Akademie in Baden-Baden. Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Pavel Baleff, Chefdirigent der Philharmonie, zeigten sich über dieses Renommee gleichermaßen stolz und lobten die Bedeutung der Kurse, die seit 1982 in Zusammenarbeit mit der Philharmonie angeboten werden und aktuell wieder stattfinden. Der gute Zuspruch für das Angebot zeige, welchen Namen sich die Kurse weltweit gemacht haben, unterstrich Mergen und fügte an: "Das ist aber alles nur möglich dank der Experten, die den jungen Meisterschülern zur Seite stehen und sie zu künstlerischen Höchstleistungen treiben." Namentlich sind dies die Professoren Saschko Gawriloff (Violine), Hartmut Rohde (Bratsche) Wolfgang Boettcher (Cello) und Janne Saksala (Kontrabass). Die künstlerische Leitung übernimmt Pavel Baleff mit Unterstützung von Professor Werner Stiefel, dem Ehrendirigenten der Philharmonie und Gründer der Carl-Flesch-Akademie. Die organisatorische Leitung hat in Nachfolge von Heinrich Funk, dem ehemaligen Leiter der Clara-Schumann-Musikschule, in diesem Jahr erstmals Anna Fuchs inne. Welches Können die Meisterkursteilnehmer im Alter zwischen 12 und 35 Jahren bereits mitbringen, erlebten die geladenen Gäste gestern im Rahmen eines Empfangs der Schüler im Rathaus. Dort gaben der erste zwölfjährige Yoo-Jin Gabriel Hirsch am Violoncello und Yumi Kimachi am Klavier sowie Iris Domine an der Violine, begleitet von Kira Ratner am Klavier, eine Kostprobe ihres Könnens, die auch Pavel Baleff sichtlich beeindruckte. "Die Zusammenarbeit und künstlerische Verwirklichung mit den Meisterschülern bringt uns viel Inspiration", freute er sich. Es sei toll und unerlässlich, dass die Stadt dieses Potenzial erkannt habe und das Angebot so gut unterstütze. Wer die Meisterschüler live erleben möchte, hat dazu in den kommenden Tagen in insgesamt sieben Kammerkonzerten und bei drei Auftritten mit der Philharmonie Gelegenheit. Termine gibt es auf der Internetseite der Philharmonie unter der Rubrik Carl-Flesch-Akademie sowie im BT. www.philharmonie.baden-baden.de

