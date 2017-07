Leia Braunagel bringt aus Nairobi Silbermedaille mit

Bühl

Entlassfeier an Gewerbeschule Bühl (wv) - Die Premiere feierte die Gewerbeschule gebührend: In einer Feierstunde verabschiedete sie den ersten Jahrgang ihrer 2015 eingerichteten Fachschule für Technik. 21 staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Maschinentechnik nahmen ihre Zeugnisse in Empfang (Foto: wv).

Köln Lukas Podolski , Fußball

Eigenes Emoji für Podolski Köln (dpa) Lukas Podolski (Foto: dpa), Fußball-Weltmeister mit neuer sportlicher Heimat in Japan, wurde von Twitter als zweiter Fußballer nach Paul Pogba mit eigenem Emoji bedacht. Um seine Ankunft in Kobe richtig zu feiern, kann man seine Posts mit seinem Miniaturporträt verschönern.