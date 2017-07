Neuer Verein bündelt Rebland-Vermarktung

Baden-Baden - Mehr als 40Anwesende, darunter Oberbürgermeisterin Margret Mergen, unterstrichen bei der Gründung des Fördervereins "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland" den Willen, das Rebland voranbringen zu wollen. Bei der konstituierenden Sitzung wurde Klaus Bloedt-Werner gestern Vormittag an die Spitze des Vereins gewählt.

Unter den Anwesenden befanden sich Vertreter der Gastronomie, etlicher Weinbautriebe, der Baden-Badener Winzergenossenschaft, Vereinsvertreter und politische Mandatsträger. Das neue Vorstandsteam bildet nach den Wahlen nun einen ausgewogenen Querschnitt der verschiedenen Repräsentanten.

Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden dankte Bloedt-Werner für das Vertrauen und versprach eine "kooperative Arbeit", die nur im Miteinander gehe. Bei der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Martin Ziegler aus den Reihen der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig befürwortet. Zudem wurden Tanja Wäldele zur Schriftführerin, Barbara Beck zur Kassenwartin, Steffen Röll zum stellvertretenden Kassenführer sowie Thomas Goth und Hermann Winterhalter zu Kassenprüfern bestimmt. Bevor zehn Personen als Beisitzer gewählt wurden, beschlossen die Mitglieder, in der Satzung "mindestens fünf Beisitzer" vorzusehen, die dem Vorstand angehören. Folgende Personen fungieren als Beisitzer: Holger Beh, Holger Dütsch, Jürgen Fendt, Ulrich Hildner, Volker Maier, Sven Nieger, Barbara Nießen, Robert Schätzle, Klaus Vollmer, Christof Wegehaupt.

Unmittelbar vor den Vorstandswahlen traten 21 neue Mitglieder dem Verein bei. Mit den bestehenden elf Mitgliedern (Vereine) gehören nun 32Personen und Institutionen dem neuen Förderverein an. "Ein tolles Ergebnis", freute sich Klaus Bloedt-Werner über die Resonanz und skizzierte die Funktion des Fördervereins, in dem nunmehr die Anstrengungen, um die Produkte des Reblands zu vermarkten, gebündelt werden sollen. Niemandem solle in seinen betrieblichen Aktivitäten Vorschriften gemacht werden. Der Verein solle vielmehr ein Dach sein, unter dem Aktivitäten koordiniert würden. "Wenn man in der Welt an Baden-Baden mit der Lichtentaler Allee, dem Kurhaus, den Thermalbädern, dem Burda-Museum und den Pferderennen denkt, muss man künftig auch an den tollen Wein im Rebland denken. Daran wollen wir arbeiten."

Bei der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass es viele Themen und Ideen gibt, die der Vorstand nun abarbeiten muss. So schlug ein Mitglied vor, ähnlich wie in Bühl und Achern künftig im Rebland einen Bauernmarkt zu installieren. Ein weiteres Mitglied sah die Möglichkeit, mit Schulklassen Projekte rund um den Weinbau zu gestalten. "Im Rebland gibt es diesbezüglich zu wenig", sagte Bloedt-Wer- ner und verwies auf ein entsprechendes Interesse der Theodor-Heuss-Schule zusammen mit der Umweltstiftung etwa beim Bau einer Trockenmauer zu Schauzwecken. Mit den Rosenpflanzungen am Anfang jeder Rebzeile könne zudem eine Brücke zu den Rosenattraktionen in der Kurstadt geschlagen werden, so ein anderes Mitglied. OB Mergen lobte die Tatkraft der Anwesenden und schlug vor, "die Lebensader", die Gäste durch das Rebland führe, als Willkommensgruß mit Fahnen zu beflaggen, auf denen etwa Wappen zu sehen seien. "So kann das historische Interesse an den Orten im Rebland zusätzlich geweckt werden."

Um die anstehenden Aufgaben zügig anzugehen, schlug Bloedt-Werner vor, Arbeitskreise einzurichten. Unabhängig davon ist geplant, dass der Verein ein Jahresprogramm mit allen Rebland-Veranstaltungen undAttraktionenherausbringt.