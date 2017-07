Leia Braunagel bringt aus Nairobi Silbermedaille mit Baden-Baden (fs) - In den Reihen des SCL Heel gibt es seit Freitagabend die erste Baden-Badener Vizeweltmeisterin U18 im Diskuswerfen. In Nairobi schleuderte die 16-jährige Leia Braunagel ihre Scheibe 51,29 Meter weit. Gleich nach ihrer Rückkehr aus Nairobi mit der Silbermedaille im Gepäck bereitete ihr der SCL Heel im Aumattstadion einen herzlichen Empfang. Vorsitzender Bernd Hefter bewunderte, wie "unfassbar locker und entspannt Leia ins Finale zog. Sie zeigte wirklich starke Nerven". So viel emotionsgeladene Euphorie und Begeisterung, wie sie von der Sportlerin, die auch sehr gut Handball spielt, im Fernsehen zu sehen war, erlebten Athleten nicht oft im Leben. Sie machten den Reiz aus, Leistungssport zu betreiben, und die Silbermedaille sei der Lohn dafür, sagte Hefter. Er riet ihr, trotzdem die Erdung zu behalten, gab zugleich aber auch seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit Leia Braunagel nach dem Olympiageher Karl Dohmann aus dem SCL Heel vielleicht mal sogar eine zweite Olympionikin hervorgehen könnte. Er überreichte der Vizeweltmeisterin auf einem Kissen den Original-Diskus, den Uwe Beyer 1965 im Aumattstadion rekordweit geworfen hat. Er dankte auch deren Eltern und ihren Trainern Ina Paaschen und Marek Janus für die Unterstützung. Sportbürgermeister Michael Geggus gratulierte Braunagel zu ihrem Erfolg, mit dem sie ihre eigene Bestleistung sogar noch um zwei Meter verbessert habe. "Wer Sportstadt sein will, muss dafür auch etwas tun", wies Geggus auf die geplante Sanierung der Leichtathletikanlage im Aumattstadion hin. Für Sportausschuss-Präsident Armin Zeitvogel ist Leia Braunagel "heute schon eine sportliche Größe", darüber hinaus würdigte er den Verein, den SCL Heel.

