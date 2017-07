Besondere Schätze im Pappkarton Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Im Stadtmuseum wird kräftig gewirbelt", stellte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern beim Pressegespräch fest. Und angesichts der vielen Pappkartons in den oberen Sammlungsräumen hätte man leicht vermuten können, dass hier vor der Eröffnung am kommenden Sonntag noch sehr intensiv "gewirbelt" werden muss. Aber: Die Pappkartons bleiben. Sie sind der Clou der kommenden Ausstellung. Die Schau zu "125 Jahren Stadtmuseum und Stadtarchiv Baden-Baden" steht unter dem Motto "ausgepackt" und soll vom 23. Juli bis 18. März 2018 die in langen Jahren angehäuften Schätze und Raritäten der städtischen Sammlung, die vor 125 Jahren begründet wurde, öffentlich zugänglich machen. Nicht aus-, sondern eingepackt sind dafür die Vitrinen, und zwar in zweckmäßige Pappbehälter, die den Blicken des Publikums das offenbaren, was im Verborgenen der Depots auf seine Präsentation wartete. Darunter befinden sich wahre Schätze wie eine historische Goldmünzensammlung und erlesene Prunkstücke, alte Schriften, Kuriosa und Zeitzeugnisse des städtischen Alltags mehrerer Epochen. Bereits für die Sonderausstellung zur Reformation waren kostbare Autographen der Lutherzeit ausgepackt worden. Nun aber werden weitere Preziosen dargeboten. "Besonders bewegt mich, dass die Sammlung stets vom bürgerschaftlichen Engagement getragen wurde", erinnerte Museumsleiterin Heike Kronenwett gestern an den Initiator von 1892, den Stadtrat Stanislaus Kah. Im Laufe der Zeit gelangten viele Exponate ins Museum, die von örtlichen und regionalen Stiftern den städtischen Sammlungen anvertraut wurden, was bei einer Historie von 2000 Jahren "Aquae Aureliae" nicht verwundert. Das kontinuierliche Bürgerinteresse bündelt sich aktuell im vor zwei Jahren unter Vorstandschaft von Werner Löhle gegründeten Freundeskreis für Museum und Archiv, der es sich zum Anliegen macht, Pflege, Ausbau und Publikumswirkung der Institution zu fördern. Als erstes Beispiel gilt die englische Version des Audio-Guides, dem inzwischen ein digitaler 3-D-Rundgang durch alle Museumsräume folgte. Auch das Jubiläumsfest, das zum Start der Sonderausstellung am Sonntag, 23.Juli, ab 11 Uhr unter der Regie des Fördervereins stattfindet, wartet mit zahlreichen Attraktionen auf. Für das leibliche Wohl wird ebenso gesorgt wie für den Hörgenuss, den von 13 bis 17Uhr die R&B-Musik der Band Freigang liefert. Schauspieler Max Ruhbaum präsentiert darüber hinaus um 11.15und um 15 Uhr als "Max im Museum" einen humorvollen Ausflug durch Baden-Badens Geschichte. Das alles aber ist nur der Auftakt zur sich anschließenden Museumswoche, die am Freitag und Samstag, 28. und 29.Juli, unter dem Motto "Musik & Museen" enden wird. Näheres erfährt man im Internet. Beispielsweise, dass die Tickets für das Philharmonie-Konzert in den Gönneranlagen am 28.Juli vergriffen sind. Eine ausgefeilte Tontechnik soll aber den "Zaungästen" ebenfalls beschwingten Kunstgenuss garantieren. www.baden-baden.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Fallert verlässt Ortschaftsrat Bühl (dh) - Seit 2004 ist Franz Fallert Mitglied im Ortschaftsrat Neusatz. Bei den Kommunalwahlen 2014 zog er mit 2 784 Stimmen auch in den Bühler Gemeinderat ein. Sein Ehrenamt als Ortschaftsrat gibt er nun ab, um sich stärker seiner Tätigkeit als Stadtrat widmen zu können (Foto: dh). » Weitersagen (dh) - Seit 2004 ist Franz Fallert Mitglied im Ortschaftsrat Neusatz. Bei den Kommunalwahlen 2014 zog er mit 2 784 Stimmen auch in den Bühler Gemeinderat ein. Sein Ehrenamt als Ortschaftsrat gibt er nun ab, um sich stärker seiner Tätigkeit als Stadtrat widmen zu können (Foto: dh). » - Mehr