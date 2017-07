Zustimmung nach harter Auseinandersetzung

Sinzheim - Ausgiebig ist in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Sinzheim das Thema Bebauungsplan "Im südlichen Niederfeld" besprochen worden. Dabei ging es auch um die Einwendungen betroffener Anlieger, die in erster Linie gegen den geplanten Ausbau des Pfarrer-Kiefer-Wegs Stellung bezogen. Schließlich beendete ein Antrag von Klaus Seiert (CDU) auf Abstimmung, der angenommen wurde, die Diskussion. Mehrheitlich befürworteten die Räte letztlich den Bebauungsplan.

Verkehrsgutachter erwarten nach dem Bau des neuen Gebäudes für Senioren und der geplanten weiteren Wohnnutzung des St.-Vinzenz-Geländes eine Überlastung der Kirchstraße und in der Folge Probleme für Rettungsfahrzeuge. Deshalb soll der Pfarrer-Kiefer-Weg ausgebaut werden - ohne eine Verbindung zum Kirchweg.

Das Plangebiet ist in die Bereiche A (südlicher Bereich - Seniorenzentrum und Neubau) und B (nördlicher Bereich) eingeteilt. Der Teilbereich B wird aber momentan noch nicht erschlossen.

Eigentümer sind besorgt

In den Entwurf sind bereits Anregungen von außen mit eingeflossen. Dazu gehören etwa der Bau von Gehwegen auf beiden Seiten des Pfarrer-Kiefer-Wegs, der keine durchgehende Straße werden soll, sowie ein Abrücken nach Osten vom bestehenden Seniorenzentrum weg.

Bei der Offenlage des Planentwurfs sind nun 15 Anregungen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange sowie 13 private eingegangen, wobei die wesentlichen Einwendungen von Miteigentümern des bestehenden Seniorenzentrums und vom Eigentümerbeirat kamen. Sie fürchten eine Wertminderung ihrer Wohnungen durch zunehmenden Verkehr aber auch eine "zu große und überdimensionierte Straße mit Kosten von sicherlich mehreren Hunderttausend Euro".

Mehrfach wurde die Meinung geäußert, dass selbst bei einer Erweiterung des Seniorenzentrums die bisherige Anbindung ausreiche. "Gefühlt mag das reichen", sagte die Planerin in der Sitzung, aber ein Verkehrsgutachten komme zu einem anderen Ergebnis. Nun müsse der Gemeinderat in möglichst gerechter Form die Argumente gegeneinander abwägen. Dabei gelte es auch, eine "gewisse Dringlichkeit" zu beachten. Wie berichtet, schreibt die neue Landesheimbauverordnung vor, dass ab 1.September 2019 Heimbewohner nur noch in Einzelzimmern untergebracht werden dürfen. Momentan werden 45 Menschen voll betreut, 36leben im Bereich betreutes Wohnen. In Zukunft gibt es 90Plätze mit Vollbetreuung, 16 in einer Wohngruppe und 15 im betreuten Wohnen. Um die Vorgabe zu erfüllen und dennoch keine Heimplätze streichen zu müssen, ist der Neubau nötig.

"Wir brauchen eine gesicherte Erschließung" für die Seniorenzentren, betonte Bürgermeister Erik Ernst und wies noch einmal auf die Bedeutung einer sicheren Zufahrt auch im Notfall hin. Und er erwähnte, dass der Weg auch als Umleitung bei einer Sperrung der Hauptstraße diene.

Johannes Hurst (CDU) stellte das Vorhaben auch deshalb infrage, weil die Planungen für den an den Pfarrer-Kiefer-Weg angrenzenden Kindergarten noch nicht feststünden. Und er wollte wissen, wie viel das Projekt kosten wird. Agnes Lemcke (Grüne) sieht keinen Sinn im Straßenausbau, nicht zuletzt deshalb, weil selbst das Seniorenzentrum diesen Bedarf nicht sehe. Erst solle man überlegen, wo der Kindergarten in Zukunft hinkomme, meinte Angelika Schlageter (Grüne). Mit dem Straßenausbau halte man sich alle Optionen offen, erklärte Bürgermeister Ernst. Wichtig sei, dass das Seniorenzentrum II gebaut werden könne.

Wie hoch die Dringlichkeit ist, wurde durch eine Äußerung von Seniorenzentrum-Geschäftsführer Lothar Kanther deutlich, der sagte, dass der Investor bereits damit gedroht habe, abzuspringen. Deshalb sei es wichtig, dass man die Zufahrt bekomme. Kanther sprach auch von den Einwendungen wegen der befürchteten Lärmbelästigung, sagte aber, dass man damit leben könne, wenn dort Tempo 20 oder Schritttempo angeordnet würde. Auf dem neuen Gelände würden 39 Parkplätze und zusätzlich zehn von Eigentümern gebaut.

Anliegern schon entgegengekommen

Gabriel Schlindwein (CDU) betonte, dass er manche Einwendungen verstehe, man sei aber den Anliegern auch schon entgegengekommen. "Die Straße macht absolut Sinn", sagte er. Kurt Rohner (FDP) stellte wie bereits Johannes Hurst auch die Verkehrszahlen infrage und wollte warten, bis die St.-Vinzenz-Planung weiter fortgeschritten ist. Simon Huck (SPD) konnte nicht verstehen, dass es noch einmal zu einer Grundsatzdebatte kam, da doch im Vorfeld alles besprochen war. Ähnlich äußerte sich Andreas Krane (Freie Wähler), der zudem meinte, dass er sich durch das Verkehrsgutachten bestärkt sieht.

