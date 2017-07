Schulamt strebt Verbesserung der Fördersituation an

"Die Frühförderung ist ein Hilfsangebot für entwicklungsverzögerte und von Behinderung bedrohte sowie behinderte Kinder vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt", erläuterte Anja Bauer vom staatlichen Schulamt in Rastatt am Mittwoch im Baden-Badener Schulausschuss. Dieses Programm sei nicht verpflichtend für Eltern und Kinder, werde aber gerade von Kinderärzten gerne empfohlen, da es für die Eltern kostenlos sei und die Betreuer der Schweigepflicht unterlägen, so Bauer weiter. Ziel des Programms sei es, eine Entwicklungsstörung oder Behinderung zu vermeiden, zu mildern oder auszugleichen. Das betroffene Kind solle in seiner Entwicklung bestmöglich unterstützt und gefördert werden, wobei der Fokus auf der späteren schulischen Integration liegt. Im Idealfall soll dadurch erreicht werden, dass betroffene Kinder später den allgemeinen Kindergarten oder die allgemeine Schule besuchen können, verdeutlichte Bauer.

Doch bisher war die Beratungssituation für Eltern mit einigen Hindernissen verbunden. Denn aktuell müssen sich die Erziehungsberechtigten direkt an die jeweils zuständige Sonderschule wenden und werden dort beraten. Nun sollen diese bislang an den verschiedenen Sonderschulen verorteten Beratungs- und Förderangebote mit Beginn des Schuljahres 2017/18 zusammengefasst werden - in Baden-Baden, Rastatt, Bühl, Gaggenau, Freudenstadt, Horb und Iffezheim. Wer bisher ein Kind hatte, das beispielsweise Sprachförderbedarf hatte, der musste aus dem ganzen Schulamtsbezirk nach Iffezheim fahren. Nun sollen alle Angebote für jeweils mehrere Stunden pro Woche auch an anderen Standorten zur Verfügung stehen. So kommen beispielsweise die Betreuer für Sprachförderung aus Iffezheim vier Stunden pro Woche an die Theodor-Heuss-Schule. Darüber hinaus gibt es künftig an der Baden-Badener Schule auch die Angebote der Schule für geistig Behinderte (Mooslandschule Ottersweier) und der Schule für Erziehungshilfe (Stulz von Ortenbergschule). "Der Frühförderverbund wird an der Theodor-Heuss-Schule eine Anlaufstelle haben und damit eine wichtige konzeptionelle und organisatorische Aufgabe für die Baden-Badener Eltern übernehmen. Die sollen künftig an diese zentrale Stelle kommen und sich beraten lassen. Finanziell wird die Beratungsstelle vom Schuletat der beteiligten Schulen ausgestattet", heißt es vom Schulamt.