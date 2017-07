"Ertrinken" - mitten in Baden-Baden

Von Sarah Reith Baden-Baden - Eine ganze Stadt zum Lesen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen: Das ist das Ziel einer Aktion, die das Bündnis "Baden-Baden ist bunt" zusammen mit vielen weiteren Akteuren im kommenden Jahr plant. Dabei sollen zahlreiche Veranstaltungen sich mit einem fast vergessenen Buch und der Biografie seines Autors befassen: Im Fokus steht "Ertrinken" von Gerhard Durlacher, in dem sich dieser an seine Kindheit im nationalsozialistischen Baden-Baden erinnert. "Nirgends war es warm und sicher", so beschreibt der 1928 als Sohn jüdischer Eltern geborene Durlacher seine vom Nationalsozialismus überschattete Kindheit in Baden-Baden. Spielkameraden lassen den Siebenjährigen im Stich, die Nerven der Eltern liegen blank, immer wieder muss er Abschied nehmen: Der dünne Band, in dem Durlacher diese Monate aus der Perspektive eines kleinen Jungen lebendig werden lässt, ist ein bewegendes Zeitzeugnis. Die Szenen spielen an vertrauten Orten, die jeder Baden-Badener kennt, was die Erfahrungen des Kindes noch viel beklemmender und unmittelbarer macht. Genau dieses Buch soll nun im Jahr 2018, in das auch der 90. Geburtstag des mittlerweile verstorbenen Autors fällt, im Zentrum einer großangelegten Aktion stehen. Angelehnt an ähnliche Projekte in Frankfurt und Würzburg wollen die Organisatoren unter dem Motto "Baden-Baden liest ein Buch" zahlreiche Veranstaltungen anbieten und möglichst viele Baden-Badener zum Mitmachen bewegen. Das Buch Durlachers, das mittlerweile vergriffen ist, wird dafür eigens neu aufgelegt und soll ab Ende November im örtlichen Buchhandel erhältlich sein. Die Planungen für das Projekt laufen auf Hochtouren - und es sind schon viele Akteure mit an Bord, wie Rita Hampp vom Bündnis "Baden-Baden ist bunt" berichtet. Man sei in den bisherigen Gesprächen einer "ungeheuren Hilfsbereitschaft" begegnet: "Alle, die von dem Projekt erfahren, sind total begeistert." Mit dabei seien bereits das Theater, die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum, das Kulturbüro der Stadt, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Volkshochschule, mehrere Schulen und Buchhandlungen. Auch die Kirchen hätten schon Unterstützung zugesagt. Angedacht sind Vorträge und Diskussionsrunden über die Anfänge des Dritten Reichs in Baden-Baden, Lesungen und Theaterinszenierungen, Stadtspaziergänge auf den Spuren Durlachers, Schulprojekte, Filmvorführungen und vieles mehr. Der Arbeitskreis Stolpersteine will die Aktion unter dem Motto "Baden-Baden schreibt ein Buch" zudem über die Erlebnisse Durlachers hinaus ausweiten. Im Zentrum soll dabei die Frage stehen: "Was bedeutet es, einen Ort verlassen zu müssen und an einem anderen anzukommen?", berichtet Angelika Schindler vom Arbeitskreis. Unterschiedlichste Fluchtgeschichten aus Baden-Baden weg oder in die Stadt hinein sollen aufgeschrieben und gesammelt werden. Dies können eigene Erlebnisse sein oder die von Eltern oder Großeltern. Ein Austausch und Hilfe beim Verfassen sollen Interessierte in Schreib-Workshops bekommen. Das Badische Tagblatt wird die gesamte Aktion "Baden-Baden liest ein Buch" eng begleiten und darüber immer wieder berichten. Zudem ist geplant, eine Auswahl der Fluchtgeschichten, die im Laufe des kommenden Jahres entstehen sollen, exklusiv im Badischen Tagblatt zu veröffentlichen. Alle Texte sollen zudem auf der BT-Internetseite eine Plattform erhalten. Bevor es so weit ist, suchen die Organisatoren aber noch nach weiteren Mitstreitern, die sich an dem Projekt beteiligen oder Ideen einbringen wollen. So könnten Lehrer sich überlegen, ob sie das Buch im Unterricht lesen wollen, Theater-AGs könnten einzelne nachgespielte Szenen für einen Abend am Theater beisteuern, regt Rita Hampp an. Auch Lesepaten, die in Seniorenheimen oder an verschiedenen Standorten in der Stadt aus dem Buch vorlesen wollen, würden gesucht. Wer Interesse hat, kann sich im Laufe des Sommers per E-Mail an die Organisatoren wenden: Gerhard.Durlacher@gmx.de. Ein erstes Treffen mit allen Kooperationspartnern ist dann im September geplant.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben