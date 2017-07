Haueneberstein hat jetzt einen Lindenplatz Baden-Baden (kim) - Einer Initiative des Schunkenbacher Carneval-Clubs (SCC) ist es zu verdanken, dass das Gelände hinter der Eberbachhalle neu gestaltet wurde. Die Idee, einen Lindenbaum hinter der Halle zu pflanzen, hatte der Elferrat schon länger. Im März 2016 begann man dann zusammen mit dem Fachgebiet Park und Garten die Planung zur Neugestaltung des Areals. Trotz des Einsatzes von Baumaschinen und der Mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) waren zehn Arbeitseinsätze notwendig, berichtete SCC-Präsident Julian Jung. Mit den Arbeiten begonnen wurde nach der diesjährigen Fasnachtskampagne. Es musste geklärt werden, wie der Untergrund, vor allem die desolate Tartanbahn, entsorgt werden konnte. Das Abtragen dieses Oberflächenbelags erforderte viel Zeit und Kraft. Hundert Tonnen Kies mussten abgetragen werden, 77 Tonnen neuer Mutterboden wurden verteilt. In den vergangenen Tagen konnte nun der Rasen eingesät und der Baum gepflanzt wer-den. Auch die Begleichung der Mehrkosten spielte eine große Rolle. Jung dankte Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos und dem Ortschaftsrat, die hierfür Mittel aus der Deckungsreserve zur Verfügung stellten. In Anwesenheit von Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos und einigen Ortschaftsräten konnte der Schunkenbacher Carneval-Club die Anlage nun einweihen. Präsident Julian Jung ging dabei auf die Zeit von Beginn der Planung bis hin zur Verwirklichung ein. Er zeigte sich froh darüber, dass alles so gut geklappt hat. Ortsvorsteher Boos bedankte sich bei den Helfern für das beispielhafte bürgerliche Engagement. Dies zeige einmal mehr den Zusammenhalt im Ort, bei dem die Bürger und die Vereine oft selbst Hand anlegen, um das Ortsbild zu verschönern. Er sei überzeugt, so Boos, dass der neugestaltete Lindenplatz ein richtiges Kleinod im Ortsbild werde. Damit der Rasen schön grünt und der Lindenbaum groß wird, muss in den nächsten Wochen aber noch kräftig gegossen werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben