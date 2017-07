Auch Wein kann Sonnenbrand bekommen



Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Trauben mit Sonnenbrand, unterschätztes Reblaus-Risiko, gesetzliche Bestimmungen rund um die Rebflächen und ein Antiresistenzmanagement innerhalb der Gemarkungen: Bei der diesjährigen Begehung der Weinberge in Neuweier standen verschiedene Themen zur Diskussion. Mehr als 70 Winzerinnen und Winzer nahmen an der obligatorischen Schulungsmaßnahme des Landwirtschaftsamtes Rastatt teil. Dass der Termin der Rebbegehung circa vier Wochen früher als in den Jahren zuvor stattfand, spiegelte die Prognose eines frühen Weinlesetermins wider. Denn mit der Auswahl des Zeitpunktes der Lehrveranstaltung wählten die Organisatoren einen Zeitraum, der kurz vor dem Termin liegt, an dem die Reben zum letzten Mal vor der Ernte gespritzt werden dürfen. Der Grund für die erwartete frühere Weinernte sehen die beiden Weinbauberater Katharina Kohl vom Rastatter Landwirtschaftsamt und Tim Ochsner vom Landwirtschaftsamt Bruchsal in der für die Trauben guten Witterungsbedingungen. "Wenig Regen, kaum nasse Blätter", zeigte sich Kohl zuversichtlich. Unterschiedlich fällt dagegen die Einschätzung der vom späten Frost im Frühjahr betroffenen Weinberge aus. Kohl nennt eine Größenordnung des "Frostschadensbilds" von 40 bis 60 Prozent im Rebland und zirka 20 Prozent in Sinzheim. Allerdings könne der Ertrag durchaus anders aussehen, ergänzte die Weinbauberaterin. Um einen qualitativ guten Ertrag zu bekommen, warnte Ochßner davor, den Rebstock komplett zu entblättern. "Trauben ohne Blätter bekommen Sonnenbrand", sagte er und zeigte eingeschrumpelte Trauben, die wie Rosinen aussahen. Manche Winzer würden die Blätter entfernen, weil sie glaubten, damit Schimmelpilze vorbeugen zu können. Dennoch appellierten die Weinbauberater an die Weinbauern, nur "maßvoll entblättern". Ein Winzer fragte, ob das gesetzliche Verbot bezüglich der Vermehrung von "wurzelechten" Rebstöcken, sogenannte Einleger, überhaupt gerechtfertigt sei. Kohl wies daraufhin, dass "Einleger" grundsätzlich verboten und meldepflichtig seien, denn sie böten für die Reblaus ideale Bedingungen, um sich unterirdisch exponentiell zu vermehren. "Einleger bergen Seuchengefahr", so dass nach rund zwei Jahren im Umkreis von einem Kilometer alle Reben gerodet werden müssten, erläuterte sie. Bereits im 19. Jahrhundert habe die Reblaus nahezu den gesamten heimischen Weinbau vernichtet, weshalb die Weinreben auf amerikanische Unterlagen gepfropft würden, erfuhren die Teilnehmer. "Viele unterschätzen die Gefahr, weil sie keine Rebläuse mehr kennen. Wir führen aber strenge Kontrollen durch", ergänzte Katharina Kohl. Um das gedeihliche Miteinander ging es bei dem Thema Reben in der Nähe von Wohngebieten und Freizeiteinrichtungen. Hier rieten die Weinbauberater, Rücksicht auf Spaziergänger zu nehmen. Mit einem persönlichen Gespräch und einer Flasche Wein lasse sich so mancher Ärger vermeiden, sprach Ochßner aus Erfahrung. Erst den gütlichen Weg suchen, empfahl der Weinbauberater auch bei ungepflegten Rebgrundstücken. Um Pilz- und Fäulniskrankheiten wirksam zu bekämpfen und Resistenzen zu vermeiden, sollten sich die Weinbauern innerhalb einer Gemarkung grundsätzlich abstimmen, wann welches Mittel verwendet werde, riet Ochßner. Ein Weinbauer aus dem Murgtal beanstandete gegenüber dem BT, dass bei den Schulungen des Landratsamtes niemals die Möglichkeit eines biologischen Weinbaus thematisiert würde. "Es kann nicht sein, dass staatliche Weinbaustellen sich als Vertreter der Agrarindustrie präsentieren. Zum Profitinteresse Weniger, wird hier Allgemeingut zerstört", sagte der Teilnehmer.

