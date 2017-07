BBL will Elektrobus auf Rundfahrt-Linie 208 testen

Karlsruhe



KSC-Fans pilgern zum Familientag Karlsruhe (ruf) - Massen in Blau und Weiß pilgerten am gestrigen Sonntag zum Familientag des Karlsruher SC in den Wildpark. Etwa 20 000 Fans tummelten sich rund um das Stadion (Foto: GES). Dort hatte der Drittligist tags zuvor sein Testspiel gegen Braunschweig mit 2:1 gewonnen. » Weitersagen (ruf) - Massen in Blau und Weiß pilgerten am gestrigen Sonntag zum Familientag des Karlsruher SC in den Wildpark. Etwa 20 000 Fans tummelten sich rund um das Stadion (Foto: GES). Dort hatte der Drittligist tags zuvor sein Testspiel gegen Braunschweig mit 2:1 gewonnen. » - Mehr