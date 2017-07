Neun Solisten präsentieren Begeisterndes

Baden-Baden - Zahlreiche Musikerwitze zielen mit ihrem Spott auf Kontrabass und Bratsche (Viola). Im Gegensatz dazu kamen beim dritten Konzert der "Jungen Meister" im Rahmen der Carl-Flesch-Akademie am Donnerstagabend im Runden Saal des Kurhauses gerade diese Instrumente mit ihren Solisten virtuos zur Geltung. Aber auch Violine und Cello waren vertreten. Wolfgang Kutz begrüßte das Auditorium und versprach einen bezaubernd schönen Abend. Bei freiem Eintritt, durch Spenden ermöglicht, wünscht er sich, dass noch mehr Musikbegeisterte ihre Kinder und Enkel in die Konzerte der Meisterkurse mitbringen, damit die Begeisterung für junge Musiktalente an die nächsten Generationen weitergegeben wird.

Begeisterndes gab es in der Tat von den neun Solisten aus verschiedenen Ländern zu hören. Wie der ehemalige Leiter der Philharmonie Baden-Baden, Werner Stiefel, angekündigt hatte, lag ein Schwerpunkt des Konzertes auf Musik für Kontrabass. Zwei der Stücke stammen von Giovanni Bottesini, der einen engen Bezug zu Baden-Baden hat. Der italienische Komponist war von 1860 bis 1870 in der Kurstadt präsent und gilt bis heute als der "Kontrabass-Paganini". Heiter, hell und fröhlich interpretierte Marian Paduraru aus Rumänien das Kontrabasskonzert in D-Dur von Carl Ditters von Dittersdorf auf diesem großen Instrument. Der Spanier Jiménez Barranco Gonzalo begeisterte ebenso auf dem Bass mit sehnsuchtsvollen Klängen in Giovanni Bottesinis Konzert in h-moll. Die Finnin Heidi Rahkonen schwelgte mit geschlossenen Augen in den Klängen der dritten Elegie in e-Moll, ebenso von Bottesini. Pavel Hudec aus Tschechien bot in spannungsreichem Spiel und mit tänzerischer Leichtigkeit eine beeindruckende Präzision auf dem Kontrabass beim Konzert in fis-Moll von Sergej Koussevitzky. Alle wurden sehr einfühlsam begleitet von Zsuzsa Balint am Flügel.

Die Violin-Soli wurden temperamentvoll begleitet von Kira Ratner. Das passte hervorragend, hatten doch sowohl Iris Domine aus Frankreich als auch Eliron Czeiger aus Israel jeweils sehr dramatische, intensive Stücke im Kurs bearbeitet. Die Französin spielte mit sicherer Technik aus Beethovens Sonate in G-Dur (op. 30,3), Eliron Czeiger präsentierte leidenschaftlich und elegant den "Hebrew Dance and Lullaby" von Joseph Achron mit reifem Ausdruck.

Als einzige Cellistin des Abends brachte die deutsche Anna Hennig den Allegro-Satz aus Haydns Cellokonzert in D-Dur zu Gehör, glasklar und transparent begleitet von Yumi Kimachi. Ihr gelang es, mit kräftigem Klang und ausdrucksstarkem Spiel das Publikum einzunehmen. Ein seltener Genuss waren auch die beiden Viola-Soli. Die Solisten haben hier nicht viel Auswahl in der Musikliteratur. Im Konzert von Carl Stamitz in D-Dur gelang dem Koreaner Hyunil Yang eine abwechslungsreiche Artikulation mit warmem Ton. Nina Popotnig aus Österreich verzauberte als letzte im Programm die Zuhörer mit einem Satz aus Bela Bartoks Violakonzert. Sehr sicher und souverän spielte sie mit der Bratsche gleichsam verschmelzend. Mit verhaltener Leidenschaft präsentierte sie das fulminante Stück sehr selbstbewusst. Beide Bratscher wurden begleitet von Barara Uszynska, die sich wunderbar den unterschiedlichen Charakteren der Spieler und Stücke anpasste.

Es folgen noch weitere Konzerte der jungen Meister (siehe nebenstehender Bericht). Sie sind mehr als empfehlenswert!