"Very charming" - und so friedlich









Baden-Baden - Dass Baden-Baden sehr freundlich und weltoffen ist, das wissen die Einheimischen längst. Doch wie nehmen Touristen unsere Stadt wahr, sei es als verliebtes Paar oder mit der Familie? Bei einer Umfrage von BT-Mitarbeiterin Conny Hecker-Stock waren sich alle Interviewpartner in einem Punkt einig: Es sei hier so friedlich, betonten sie. Clement Veith aus Straßburg war schon öfter hier, jetzt zeigte er erstmals seiner Freundin Alexandra Cimpan im Rahmen einer Tagestour die Stadt. Die kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, ständig zückte sie ihr Handy für immer neue Fotos. Besonders gefallen den beiden hier die imposanten Gebäude, die Parks und die Therme, die sie zum Entspannen genießen. Es sei einfach "cool" hier, sagen die beiden. Alden und Robert Burlington aus Miami, die sich mit einem Regenschirm gegen die heiße Sonne schützen, verbringen hier einen fünftägigen Urlaub. Die Freundlichkeit der Menschen sagt ihnen sehr zu, alle seien "very charming". Sie sind gerade unterwegs auf das Alte Schloss, durch die Lichtentaler Allee ist das Paar bereits gebummelt. Auch Straßburg und Heidelberg stehen auf ihrem Programm, doch es stand außer Frage, dass die Kurstadt als Basis genutzt wird. Die Moskauer Alex Gerasimenko, Vasily Evreinov und Andrei Barinboym sind zum ersten Mal in Baden-Baden. Am meisten hat sie das Casino beeindruckt, wo sie während ihres dreitägigen Aufenthalts nach Möglichkeit noch einen Gewinn einstreichen wollen. Sie mögen die Ruhe der Stadt und genießen es, auf einer Parkbank oder im Café zu sitzen und den Menschen beim Flanieren zuzusehen. Sandra Austen und Michael Weidlich aus Kassel sind mit Max und Julian auf Entdeckungstour. Sie machen Campingurlaub im Freizeitcenter Oberrhein, bei ihrem ersten Besuch hier staunen sie unter anderem über den großen Springbrunnen in der Allee. Der Familie gefallen zudem die vielen historischen Gebäude, auch einige Kirchen haben sie sich angesehen. Als sie nach der Merkur-Bergbahn fragen und hören, wie steil es da nach oben geht und dass neben dem herrlichen Ausblick oben sogar ein Gasthaus wartet, sind sie Feuer und Flamme. Der Norweger Asbjoern Bjoerlo und seine Frau Valentina haben einen besonderen Bezug zu Baden-Baden. Vor drei Jahren führte sie ihre Hochzeitsreise hierher - dabei sei sehr wahrscheinlich auch Söhnchen Sasha gezeugt worden, erklärt der Papa schmunzelnd. Da sie aus Weißrussland kommt, war es ihr sehnlichster Wunsch, einmal diese für alle Russen so magische Stadt zu sehen, erzählt Valentina. Sie haben in dem Hotel von damals eingecheckt, nur das mit demselben Zimmer hat leider nicht geklappt. Das Paar genießt hier das gute Essen und diese besondere Atmosphäre. "Die hat sonst keine Stadt in Deutschland", geraten beide geradezu ins Schwärmen. Aus der Nähe des Lake District in Großbritannien sind Beth Kilby und Ian Pipes mit ihrem kleinen Charlie angereist, der bald ein Geschwisterchen bekommt. Für ihren ersten Besuch hier nehmen sie sich sechs Tage Zeit, wobei Ian am Vortag bereits den Schwarzwald per Mountainbike erkundet hat. Ihnen gefällt besonders die freundliche Atmosphäre, die Menschen seien so hilfsbereit. Als weiteres großes Plus für die Stadt werten sie die Übersichtlichkeit, die kinderfreundliche Ausrichtung mit vielen Parks und die ausgewiesenen Fahrradwege. Sie werden auf jeden Fall wiederkommen, das können beide an ihrem vierten Tag schon mit Bestimmtheit sagen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Die vielen Facetten des Urlaubs Baden-Baden (red) - In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien in Baden-Württemberg. Grund genug für die BT-Redaktion, um sich in einem Top-Thema am Samstag in der gesamten Ausgabe mit den zahlreichen Facetten des Urlaubs zu beschäftigen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien in Baden-Württemberg. Grund genug für die BT-Redaktion, um sich in einem Top-Thema am Samstag in der gesamten Ausgabe mit den zahlreichen Facetten des Urlaubs zu beschäftigen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Rheinmünster

Rückkehr zur Normalität Rheinmünster (vo) - Nach den Turbulenzen bei Air Berlin mit Verspätungen und reihenweise Flugausfällen kehrt die Airline nach und nach auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wieder zur Normalität zurück. Die Maschinen starten und landen einigermaßen pünktlich (Foto: dpa). » Weitersagen (vo) - Nach den Turbulenzen bei Air Berlin mit Verspätungen und reihenweise Flugausfällen kehrt die Airline nach und nach auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wieder zur Normalität zurück. Die Maschinen starten und landen einigermaßen pünktlich (Foto: dpa). » - Mehr