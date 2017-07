Überprüfung von verlangten Mieten möglich

Dies war nötig, weil die Gültigkeit des bestehenden Mietspiegels der Kurstadt Anfang Dezember dieses Jahres abläuft. Am heutigen Montag soll nun der Gemeinderat über die Anerkennung dieses neuen Mietspiegels entscheiden, der auf einer Befragung der Bevölkerung basiert, die von Januar bis Mai 2017 durchgeführt wurde.

Dabei hatte man insgesamt rund 4000 Fragebögen versandt. Die Auskunftsbereitschaft erwies sich als "ausgesprochen hoch", stellt die Verwaltung fest und verweist darauf, dass zu etwa 38 Prozent der Fragebögen eine Rückmeldung vorliegt.

Der Mietspiegel dient als eine Orientierungshilfe, die es ermöglichen soll, die Miethöhe einer Wohnung unter Berücksichtigung von Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage festzustellen. Dabei ist es eine wesentliche Aufgabe des Mietspiegels, bei der Begründung eines Erhöhungsverlangens zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete und zur Überprüfung der Angemessenheit gezahlter Mieten herangezogen zu werden.

Ermittelt wird im Mietspiegel zunächst einmal als Grundlage die "durchschnittliche Basis-Nettokaltmiete" nach Baualter und Wohnungsgröße. Diese beträgt in Baden-Baden zum Beispiel für eine 70-Quadratmeter-Wohnung aus der Zeit von 1919 bis 1969 genau 5,84 Euro je Quadratmeter. Für eine 120 Quadratmeter große Wohnung ab dem Jahr 2005 wird ein Wert von 6,61 Euro berechnet.

Ein weiteres Bewertungsmerkmal ist natürlich auch die Ausstattung einer Wohnung. Da gibt es dann Zu- oder auch Abschläge für Merkmale wie etwa die Sanitärausstattung, die Wohnungsart, der energetische Zustand und die nutzbaren Außenflächen. Aufschläge werden fällig zum Beispiel für ein zweites Badezimmer mit Dusche (20 Cent je Quadratmeter), für ein Einfamilienhaus (0,63 Euro), für Außendämmung (0,62), für einen Garten zur alleinigen Nutzung (0,14) oder für einen hochwertigen Bodenbelag (0,51).

Abzüge hingegen sind unter anderem angesetzt bei Einfachverglasung (minus 0,25 Euro) oder dem Fehlen von Balkon beziehungsweise Loggia (minus 0,13).

Einbezogen in die Bewertung wird dann auch noch die Wohnlage, die für jede Hausnummer im Stadtkreis festgelegt wurde. Eine sehr gute Wohnlage hat ein Plus von 0,94 Euro zur Folge, bei einer einfachen Wohnlage werden 0,18 Euro abgezogen. Aus all diesen Berechnungen ergibt sich dann der Mittelwert der ortsüblichen Vergleichsmiete für die jeweils zu beurteilende Wohnung.