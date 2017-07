Nach Mergens Hammerschlägen geht es los

Baden-Baden - Es war gerade so, als hätte die ganze Stadt nur darauf gewartet. Bereits am frühen Freitagabend strömten die Besucher in Scharen zum Marktplatzfest, das diesmal in kompletter Eigenregie der Baden-Baden Events GmbH unter Einbindung der hiesigen Vereine stattfand.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen dankte den Vereinen für deren Engagement und erwies sie sich beim von der Folkloregruppe Dylen aus der Partnerstadt Karlsbad farbenfroh umrahmten Fassanstich auf der Bühne als schlagkräftig: Sie musste nur dreimal hämmern, bis das kühle Nass spritzte.

Clever war die Versorgungsfrage gelöst worden: Auf einer gemeinsamen Speisekarte waren die verschiedenen kulinarischen Offerten der jeweiligen Vereine aufgelistet. Nach ihrer angesichts des großen Angebots schweren kulinarischen Entscheidung mussten die Besucher nur noch die Pagodenzelte aufsuchen, die wiederum mit den Namen der teilnehmenden Vereine beschriftet waren.

Von der geräucherten Forelle über diverse Flammkuchen- und Pastavariationen bis hin zu allerlei Gegrilltem oder in der Riesenpfanne Gegartem fand sich alles, was das Herz begehrte, inklusive leckerer Cocktails. Sehr gut angenommen, insbesondere am Samstagabend, wurde auch das Weindorf vom Alten Dampfbad bis vor zum Friedrichsbad. In dem idyllischen Ambiente über den Dächern der Altstadt konnten in gemütlicher Runde an rustikalen Holztischen edle Tropfen von Winzern aus der Region verkostet werden.

Die verträumt-dezente Illumination trug das Ihre zu der ansprechenden Szenerie bei. In dem zauberhaften Ambiente traf man sich zum angenehmen Plaudern und zur Pflege der Geselligkeit, von der Musik war hier kein Ton mehr zu hören, was sehr vielen Besuchern offenbar entgegenkam.

Zwischen den rasch von munteren Grüppchen belagerten Tischen fanden sich auch ausgebaute Weinfässer mit Sitzmöglichkeit für sechs Personen, deren Überdachung besonders am Freitagabend gefragt war.

Viele Besucher hatten den Marktplatz voller Vorfreude erklommen, Ortsfremde angeleitet von Markierungen in der Fußgängerzone, doch Stefan Ibach von der Band "Timeless" sollte recht behalten mit seinem humorigen Konzertmotto "Before the Storm". Angesichts rabenschwarzer Wolken und aufkommenden Windes drohte am Freitagabend Unheil, einer der großen Schirme riss sich gar aus der Verankerung und landete glücklicherweise nur am Bierwagen. Gegen 21.30 Uhr setzte der erwartete Regen ein, der dann doch etliche Besucher zur Flucht veranlasste.

Deutlich gemütlicher wurde es dafür am Samstag. Tagsüber war aufgrund der Hitze noch nicht so viel los auf dem Festareal, wo sich die Vereine die Klinke in die Hand gaben mit ihren musikalischen, tänzerischen, sportlichen oder gesanglichen Darbietungen. Doch am frühen Abend stürmten Jung und Alt den Marktplatz, wo die Lichtentaler Kultband "OneMoreTimes" ihren unzähligen Fans kräftig einheizte. Auf dem Kopfsteinpflaster wurde getwistet und abgerockt, während vorne das beliebte Kinderkarussell seine Runden drehte und hinten im Weindorf Gemütlichkeit Trumpf war.

Die Winzer zeigten sich auch sonntags sehr zufrieden, auch bei den Vereinen dürften die Umsatzerwartungen übertroffen worden sein.