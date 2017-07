Beeindruckender Querschnitt durch die Abteilungen

Baden-Baden - So viele Kinder wie an diesem Wochenende dürften sich wohl noch nie auf dem Schafberg getummelt haben. Sie alle feierten zusammen mit ihren Eltern das 125-jährige Bestehen des Turnvereins Lichtental (TVL), das dort unter anderem mit einem Festabend am Samstag und einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag gewürdigt wurde.

Den ganzen Samstag über wuselte der Turnernachwuchs mit rund 250 Kindern und Jugendlichen über das Areal, zusammen mit den Großen präsentierten sie am Nachmittag einen ebenso informativen wie beeindruckenden Querschnitt durch die einzelnen Abteilungen des TVL.

Den Festabend eröffnete der Vorsitzende Rudolf Kaltenbach mit einem Dank an alle Helfer vor und hinter den Kulissen sowie an die Ehrenmitglieder Egon Haas, der den Verein jahrzehntelang auch durch schwieriges Fahrwasser geführt habe, und Helmut Metzmaier. Er hatte das Amt des Vorsitzenden 2004 an Kaltenbach übergeben. Marion Gärtner, der Leiterin des Pflegeheims Schafberg, gebührte ebenfalls sein Dank. Sie habe bei ersten Gesprächen vor zwei Jahren nicht nur spontan Begeisterung gezeigt, das Fest auf dem Schafberg auszurichten, sondern auch eigene Ideen dazu beigesteuert.

Bei einem solchen Jubiläum stehen naturgemäß Auszeichnungen an. Die Vereinsehrennadel in Gold überreichte der Vorsitzende an Stefan Iding und Hans-Peter Jörger von der Sparte Tischtennis für ihr jahrzehntelanges Wirken im Verein. Andreas Stahlberger, der Vorsitzende des Turngaus Mittelbaden/Murgtal, zeichnete Elke Buschert, Karin Stolz, Anette Koch und die zweite Vorsitzende Simone Schulz für ihr außerordentliches Engage-ment um den TVL mit der sil-bernen Ehrennadel des Turngaus aus. Monika Faißt, die dem TVL seit 1961 angehört und jahrzehntelang als Übungsleiterin aktiv ist, wurde mit dem in dieser Form erst zum zweiten Mal vergebenen Ehrenteller aus Glas gewürdigt.

Stahlberger sprach die 70Vereine des Turngaus mit 35000 Mitgliedern an und wertete den TVL mit seinen 850 Sportlern und einem höchst aktiven Kinder- und Jugendbereich als "wichtiges Pfund für Baden-Baden".

Für Magdalena Herr, Vizepräsidentin des Badischen Turnerbundes und des Badischen Sportbundes, bedeutet Turnen in seiner ganzen Vielfalt "mehr als Sport". Der TVL könne stolz auf seine Entwicklung sein, Herausforderungen seien mit Elan, Flexibilität und großem Engagement gemeistert worden. Sie überreichte Kaltenbach die Urkunde des Badischen Turnerbundes sowie den Ehrenteller des Badischen Sportbunds. Oberbürgermeisterin Margret Mergen richtete ebenfalls ein großes Kompli-ment an den TVL für dessen sportliche Entwicklung, aber auch für die Organisation des zweitägigen Festes in einer solchen Größenordnung. "Ohne den Turnverein wäre Lichtental vielleicht etwas träger", meinte sie verschmitzt und sprach die vielen ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiter an, ohne die der Verein nicht denkbar wäre.

Sportlich wurde der Festabend umrahmt von einer Jazz-Show der Gruppe "Intensity" von Edi's Dance. Der Turnverein Iffezheim begeisterte mit seiner Männerriege, darunter dem deutschen Meister Jan Anselm. Eine spritzige Choreografie zu poppigen Songs hatte die TVL-Fördergruppe einstudiert, die nach einer Zugabe verlangte. Der Sonntagmorgen wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet, später spielten der Musikverein Lichtental und die Musikkapelle Geroldsau auf.