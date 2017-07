Gelungenes Fest zum runden Geburtstag

Von Alois Huck Sinzheim - Es war ein rundum gelungenes Geburtstagsfest, das am Freitagabend bei den Werkstätten der Lebenshilfe (WDL) Nordschwarzwald aus Anlass des 40-jährigen Bestehens gefeiert wurde. Zahllose Besucher aus der ganzen Region bevölkerten den Außenbereich der Lebenshilfe-Werkstatt und feierten zusammen mit den Menschen mit Handicap, die aus den Bereichen Baden-Baden, Bühl und Achern nach Sinzheim gekommen waren. Andreas Hemlein, Mitglied der Geschäftsführung, erläuterte in seiner kurzen Begrüßungsrede, dass 1977 zum ersten Mal in der Region solch eine große Werkstatt für behinderte Menschen gebaut worden sei. Er freute sich, dass die WDL Nordschwarzwald ein vollwertiges Mitglied der Kommune geworden ist. Geduldiges Warten in langen Menschenschlangen vor Verpflegungsständen war bald notwendig. Am Streetfood- Truck waren vor allem die Hamburger und die neu kreierte Höger-Wurst gefragt, aber auch deftige schmeckende Merguez, leckere Flammkuchen und Crêpes in verschiedenen Variationen stillten den kleinen Hunger. Der Durst bei der inklusiven After-Work-Party konnte am Getränkewagen unter anderem mit Wein, Bier, Prosecco und alkoholfreien Getränken gestillt werden. Dicht umlagert war auch die WDL-Cocktailbar, die zu fantasiereichen Drinks mit und ohne Alkohol einlud. Gleich daneben war eine Chill-out-Lounge aufgebaut worden, die karibische Ur-laubssehnsucht weckte. Aus Euro-Paletten waren Tischchen gebaut worden, und niedere Sitzgelegenheiten luden unter Sonnenschirmen mit flatternden Bändern zum Entspannen ein. An den Biertischen im Außenbereich der WDL-Kantine und im Zelt bei der großen Außenbühne gab es kein freies Plätzchen mehr. Auch die Stehtische vor der großen Außenbühne waren ständig umlagert, vor allem als die Band "Dickes Blech" auftrat. Sie wurde, wie auch die sonstigen Bands, von Axel Dietrich, dem Vorsitzenden des Werkstattrates, willkommen geheißen. Die Musikband junger Erwachsener mit und ohne Handicap spielte sich schnell in die Herzen der Zuschauer. Sie entsprang vor elf Jahren einem Musikprojekt der Lebenshilfe Karlsruhe. Die acht Musiker habe seither schon 65 Auftritte hinter sich gebracht, unter anderem bei "Das Fest" in Karlsruhe und bei den Special Olympics. Einen weiteren musikalischen Genuss bot in der ausgeräumten Montagewerkstatt die Zowislo-Jazz-Band mit südamerikanischen Rhythmen und "Musik, die zum Herzen geht". Viele Besucher fanden auch den Weg in den WDL-Berufsbildungsbereich, wo die Rockband der Musikschule Kölmel zusammen mit ihrem Lehrer Johannes Rachel sowohl perfekt gecoverte Stücke als auch Rock- und Poptitel spielte und mit viel Beifall belohnt wurde. Begeisterung erntete auch die bekannte Desirée-Lobé-Band auf der großen Hauptbühne. Mit Rock, Pop und Soul und ihrer warmherzigen Ausnahmestimme zog sie die Gäste in ihren Bann, die sogar im Festzelt tanzten. Begeistert von der Feier zeigte sich Geschäftsführungsmitglied Alexandra Fluck. "Ich freue mich über die vielen Begegnungen zwischen den Besuchern aus Sinzheim und dem Umland und deren Kontakte zu unseren Mitarbeitern, aber auch über den Besuch unserer Netzwerkpartner", sagte sie. Aber auch Daniel und seinen Kumpels aus Neuweier stand die Freude ins Gesicht geschrieben. "Coole Musik, viele Bekannte, einfach prima" war deren Fazit aus des "Volkes Stimme".

