Schon 96 Polio-Impfungen ermöglicht

Baden-Baden - Über eine Fernsehsendung erfuhr Chiara Wittke von der Aktion "Deckel gegen Polio". Ihre Kameraden der Klasse 7a der Klosterschule vom Heiligen Grab waren sofort begeistert von der Idee. In nur zweieinhalb Monaten sammelten die jungen Leute 48000 Plastikdeckel und ermöglichten so bis jetzt schon 96 Impfungen gegen Polio (Kinderlähmung).

Die Grundidee ist dabei, den im Gegensatz zu den Plastikflaschen reineren Kunststoff der Plastikdeckel mit seiner hohen Dichte getrennt zu sammeln für Recycling-Maßnahmen und an entsprechende Firmen zu verkaufen. Dabei entsprechen 500 gesammelte Deckel den Kosten einer Impfung gegen Polio, unterstützt wird damit das weltweite Projekt "End Polio now".

Ziel der Klasse war es zunächst, pro Schüler eine Impfdosis zusammenzubekommen, inzwischen hat der riesige Erfolg diese anfänglichen Visionen längst überholt. Die Klassenlehrer Tim Assenheimer und Johanna Wörner-Holfelder stimmten sofort zu, als Chiara sie darauf ansprach, ihre Idee im Unterricht vorzustellen. Und auch ihre Klassenkameraden sprangen nicht nur direkt darauf an, sondern entwickelten selbst jede Menge Eigeninitiative. So beteiligt sich sogar der Kindergarten St.Wendelinus in Haueneberstein von Chiaras Bruder Lion und stellte eine Sammelbox auf für die Aktion.

Allen Schülerinnen und Schülern gefällt an dem Projekt, dass man für einen so guten Zweck relativ wenig tun muss, wie Yaara sagt. Auch bei Anastasia beteiligt sich inzwischen die ganze Familie voller Sammeleifer. Bei der Oma saßen sie gerade beim Essen zusammen, als Anastasia von der Aktion erzählte, und sofort stiegen alle mit ein.

Helen sieht zudem noch einen positiven Aspekt für den Zusammenhalt in der Klasse, der durch die Aktion ganz wesentlich gestärkt worden sei. Chiquita findet es ebenfalls "cool", dass sich sofort alle beteiligt haben. Camie hatte mit einigen anderen die Idee, an der Pfandstation in Supermärkten bei Leergutflaschen zu fragen, ob sie den Deckel abschrauben dürften: Das war ebenfalls ein Riesenerfolg und wurde seither schon oft wiederholt.

Julius gefällt an der Aktion die doch relativ einfache, aber desto intensivere Hilfe für andere. Silas bringt als weiteren Gedanken ins Spiel, dass hier Dinge, die für andere keinen Wert haben, in umgewandelter Form an Bedürftige weitergegeben werden.

Seit Anfang Mai ist die Klasse jetzt auf Deckelpirsch, und die jungen Leute wollen die Aktion auch im kommenden Jahr fortsetzen. Wobei das Projekt die Klasse nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch sensibilisiert hat. Künftig wollen sie jedes Jahr - unabhängig von der Pfanddeckelaktion - ein soziales Projekt starten, für das sie sich gemeinsam einsetzen, erzählt Anastasia.