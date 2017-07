Sanierungskonzept als Bedrohung für Mauersegler? Baden-Baden (fk) - Sanierungskonzepte wie das in der südlichen Neustadt in Baden-Baden sollen das Stadtbild und die Lebensqualität verbessern, doch nicht alle können dem nur Positives abgewinnen. Gerade Naturschützer haben dann und wann ihre Bedenken. So auch Bea Reuter und Marianne Leis-Messer vom Nabu Baden-Baden/Sinzheim. Sie fürchten um den Lebensraum für die Mauersegler. Deshalb haben sie jetzt eine Initiative ins Leben gerufen, mit der sie Bewohner, die ihre Gebäude sanieren lassen wollen, aber auch die Stadtverwaltung für die kleinen, bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnellen Vögel sensibilisieren wollen. Denn die brüten in Nischen in Felswänden und in Mauerritzen, meist an Altbauten. Doch die werden bei Sanierungsarbeiten regelmäßig beseitigt - verbotenerweise und oft wohl aus Unwissenheit. "Denn Mauersegler stehen sowohl im europäischen als auch im deutschen Recht unter Naturschutz, die Zerstörung ihres Lebensraums ist also rechtswidrig", betont Reuter. Brüten Mauersegler am Haus, könne dies sogar zu einem Baustopp bei der Sanierung führen. Doch soweit muss es nicht kommen, sagt Leis-Messer. Es gebe eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Mauerseglern ihren Lebensraum zu erhalten, ohne die Sanierung zu behindern, etwa durch das Anbringen von Nistkästen. "Für das Gebäude bedeutet das keinen Schaden, denn Mauersegler bauen gar kein Nest und brüten auf dem nackten Stein. Und im Gegensatz zu Schwalben hat man auch keine Kotansammlung auf dem Boden unter der Brutstelle", unterstreicht Reuter. Alternativ zu den Nistkästen hoffen Reuter und Leis-Messer darauf, die öffentliche Hand, aber auch Unternehmen für die Mauersegler gewinnen zu können. Sie hoffen, dass die sich bereiterklären an öffentlichen Gebäuden oder Industrieimmobilien Nistkästen anzubringen. "Lärm ist für die Mauersegler kein Problem und sie bewohnen ihre Nistplätze auch nur während der Brutzeit von Mai bis Ende Juli", erklärt Reuter weiter. Den Rest ihres Lebens verbringen die Vögel ohnehin in der Luft. "Außer zur Brutzeit sind sie immer unterwegs, sie landen nicht einmal zum Schlafen, das geschieht im Flug. Dabei schließen sie immer abwechselnd eines der Augen", erläutert der Rastatter Vogelexperte Pierre Fingermann. Bei der Stadt Baden-Baden stoßen die beiden Frauen vom Nabu nicht auf taube Ohren. Denn auch das Fachgebiet Forst und Natur hat sich so seine Gedanken gemacht, wie man bei Sanierungsvorhaben in der Südlichen Neustadt den Lebensraum von Tieren - auch den des Mauerseglers - erhalten kann. Johannes Ebert vom besagten Fachgebiet erklärt dazu: "Wir haben uns mit der Stadtbaugesellschaft GSE abgestimmt und sind übereingekommen, dass uns die GSE jedes Mal informiert, wenn jemand einen Sanierungsantrag stellt." Die Naturrechtsbehörde werde sodann ein Infopaket an den Antragsteller schicken, in dem sie über die bedrohten Tierarten und den Schutz derer Lebensräumen informiert. Bei Bedarf und Interesse schicke das Fachgebiet Forst und Natur auch einen Fachmann vorbei, der sich die Situation vor Ort anschaut, so Ebert. Doch Reuter und Leis-Messer machen in diesem Zusammenhang auch klar: "Wir brauchen die Mithilfe der Bürger. Sie müssen beobachten, ob bei ihnen irgendwo Mauersegler brüten". Am besten sehe man die Vögel in den Abendstunden anfliegen, oft nur als schnelle Schatten, die über die Hauswand huschen. Weitere Infos für interessierte Hausbesitzer oder Personen, die einen Mauersegler bei sich am Haus entdeckt haben gibt es beim Nabu per E-Mail an marianneleismessr@web.de.

