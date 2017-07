Musik und Kuns t in der Allee Von Gisela Brüning Baden-Baden - Die Kurstadt kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus - aber das auf hohem Niveau. Davon überzeugte die Pressekonferenz im Vorfeld des kommenden Wochenendes. "Musik & Museen" beginnt am Freitag mit einem exklusiven Open-Air-Konzert der Philharmonie unter Leitung ihres Chefdirigenten Pavel Baleff in der illuminierten Gönneranlage. Gutes Wetter vorausgesetzt, können 1200 zahlende Besucher in den Stuhlreihen der Parkanlage Platz nehmen. Kostenloser Musikgenuss in Verbindung mit einem Picknick ist dagegen nur an anderen Stellen gestattet, beispielsweise auf dem ebenfalls beschallten ehemaligen Minigolf-Gelände in der Allee und am Ufer der Oos. 480 Tickets für das Konzert innerhalb der Gönneranlage sind bereits verkauft und garantieren den Inhabern alternativ einen Platz im Weinbrennersaal, falls es regnen sollte. Weitere 700 Eintrittsbändchen können bei schönem Wetter für je zehn Euro an der Abendkasse bei der Josefinenbrücke erworben werden. Arndt Joosten, Manager der Philharmonie, erklärte beim Pressegespräch diese äußeren Bedingungen für das Konzert. Wie berichtet, ist dieses als Ersatz für die Philharmonische Parknacht gedacht, die für die Dauer der Leo-Baustelle ausfällt. Chefdirigent Pavel Baleff ging auf die Programmfolge ein, die sich in ihrer Thematik sowohl auf die Örtlichkeit bezieht als auch dem Anlass mit Walzerrhythmen huldigen wird. Das Geheimnis um die Solistin lüftete er allerdings nicht: Er verriet lediglich, dass die Person eine Preisträgerin sein wird, die erst noch im Rahmen der Carl-Flesch-Akademie von ihrem Glück erfahren wird. Ab 19 Uhr wird zu dem Konzert Einlass gewährt; um 21 Uhr hebt die Musik ihr Spiel an, das von der Theater-Schauspielerin Lilli Lorenz moderiert werden wird. Auch zahlreiche weitere Mitwirkende und Sponsoren hatten sich gestern zu dem Pressegespräch eingefunden. So freute sich Stadtwerkdirektor Helmut Oehler in der Runde über die Gelegenheit, die Szenerie buchstäblich ins richtige Licht setzen können - die Stadtwerke sorgen für die Beleuchtung. Die Würdigung seines "schönsten Gartens" Gönneranlage begrüßte Gartenamtsleiter Markus Brunsing, und Spielbank-Leiter Thomas Schindler verriet ein persönliches Anliegen, bei der Realisierung der außergewöhnlichen Ereignisse dabei zu sein. "Geld ist nicht alles - aber ohne dieses ist vieles nichts", unterstrich Vorstandsvorsitzender Stefan Siebert die Geberfreude der Sparkasse mit einem Scheck. Tourismus-Chefin Nora Waggershauser freute sich über das neue, auch überregional beworbene Konzept, das mit seiner Trennung von Musik am Freitag und Museen am Samstag entlang der Kulturmeile Lichtentaler Allee eine Entzerrung der unterschiedlichen Destinationen vornimmt. Der Plan sieht vor, dass am Samstag von morgens (je nach Museum ab 10 oder 11 Uhr) bis nachts um 22 Uhr jedes der Häuser seine aktuelle Ausstellung präsentiert. Zu unterschiedlichen Zeiten - praktisch alle 30 Minuten - sind Führungen angeboten. Mit besonderer Sorgfalt entworfen, wenden sich darüber hinaus unterhaltsame Kinderprojekte ans Publikum von morgen. Die Ausstellung "Natur & Kulisse" sah Philipp Kuhn, Vertreter des Museums LA8, tauglich als museumstechnische Begleitorchestrierung der Festivitäten. Das LA8 kooperiert mit dem Stadtmuseum sowohl in puncto Leihgaben als auch bei den Führungszeiten. In diesem Sinne äußerte sich auch Stadtmuseumsleiterin Heike Kronenwett und kündigte am Samstag Livemusik bis zum späten Abend an. Selbstverständlich würde auch das Museum Frieder Burda nicht abseits stehen, weckte Ute Rosenfeld Interesse an der Sonderausstellung von Rodney Graham mit 25 monumentalen Fotoleuchtkästen. Nicht weniger Spektakuläres hatten Direktor Johan Holten und Johannes Honeck von der Staatlichen Kunsthalle mit der Schau von Liang Shuo anzukündigen. Dieses umfangreiche Angebot aller Museen ist am Samstag pauschal für ein Kombiticket zu 16 Euro erhältlich. Selbstverständlich sollen sich nicht nur die Augen und Sinne sattsehen; auch Gaumen und Magen werden angesichts eines breitgefächerten kulinarischen Angebots auf ihre Kosten kommen. Ausführliche Informationen bieten ausgelegte Broschüren und das Internet. www.baden-baden.de

