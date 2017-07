Sinzheims Feuerwehr ist für die Zukunft gerüstet Von Alois Huck Sinzheim - Gleich vier neue Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Sinzheim segneten am Sonntag Dekan Martin Schlick und Pfarrer Jürgen Knöbl in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses. Mit Blumengebinden herausgeputzt, standen zwei Neun-Personen-Transporter der Jugendfeuerwehr, ein Kommandowagen und der 18-Tonner "Gerätewagen Transport" bereit. Für Letzteren überreichte Bürgermeister Erik Ernst nach der Fahrzeugsegnung die Fahrzeugschlüssel an Kommandant Jürgen Segewitz. Nicht nur dem Kommandanten stand die Freude ins Gesicht geschrieben, auch zahlreiche Feuerwehrangehörige, Sponsoren, Jugendfeuerwehrmitglieder und Gemeinderäte freuten sich über die neuesten Anschaffungen, die den Feuerwehr-Fahrzeugpark komplettieren. Rund 160000 Euro kostete das neue Logistikfahrzeug, das für Großschadenslagen wie Überschwemmung, Hochwasser, Sturm oder Wasserrettung ausgerüstet ist und sechs Feuerwehrleute an den Einsatzort bringen kann. Bis zu acht Transportwagen, die für verschiedenste Aufgaben bestückt sind, können mitgeführt und über eine 1,5-Tonnen-Hebebühne ausgeladen werden. Die Transportwagen stehen griffbereit im Gerätehaus und sind je nach Schadenslage schnell im Fahrzeug untergebracht. Fest eingebaut sind ein Stromgenerator und Beleuchtungskörper, damit der Einsatzort großflächig ausgeleuchtet werden kann. Ein Schnelleinsatzfaltboot ist ebenso vorhanden wie Motorsägen und weitere Hilfsmittel. Der TÜV habe das Fahrzeug als attraktives, gelungenes Werk gelobt, das in Baden-Württemberg erst zwei Mal existiere, so Segewitz. Ihm und seinem Stellvertreter steht der neue Pkw-Kommandowagen zur Verfügung, der nach geschickten Verhandlungen für 38 000 Euro an die Sinzheimer Wehr ging. Die Anschaffung war notwendig geworden, nachdem das bisherige Auto den Geist aufgegeben hatte. Ausgestattet unter anderem mit Funk und Einsatzplänen, verfügt das neue Fahrzeug über ein Hochleistungslöschgerät für schnellen Soforteinsatz sowie einen Notfallrucksack und einen Defibrillator. Die beiden Jugendfeuerwehrtransporter wurden vom Sankt-Florians-Verein angeschafft. Eines der Fahrzeuge ist vor eineinhalb Jahren neu gekauft worden, das andere baugleiche konnte als Leasing-Rückläufer erworben werden. Dank zahlreicher Sponsoren, die durch den Verein mit viel Engagement aktiviert werden konnten, waren die Anschaffungen möglich. "Dafür sind wir sehr dankbar", freute sich der Kommandant und sorgte für großen Beifall durch die Besucher. Eines der Fahrzeuge kann nach Verfügbarkeit auch von der offenen Jugendarbeit der Gemeinde und den Kindergärten genutzt werden. "Seit 2001 wurde nun der komplette Fahrzeugbestand erneuert", bestätigte Jürgen Segewitz. Einschließlich der Fahrzeuge in den Teilortwehren verfügt die Freiwillige Feuerwehr Sinzheim über 13 Fahrzeuge. "Nun ist die Feuerwehr für die Zukunft gerüstet", betonte Bürgermeister Erik Ernst, bevor sich Jürgen Segewitz bei allen bedankte, die sich bei den Beschaffungsmaßnahmen engagiert hatten. Sein besonderer Dank galt noch dem Förderverein. Sowohl Pfarrer Knöbl als auch Dekan Schlick stellten beim Segnen der Fahrzeuge die Floriansjünger unter Gottes Schutz. "Wir müssen dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen", gab Pfarrer Knöbl zu bedenken, bevor Feuerwehrangehörige Fürbitten vortrugen.

