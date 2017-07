"Don Jürgen" verlässt die Hoba-Familie

Baden-Baden - Wer "Abschied" hört, denkt auch an "Abschiedsschmerz". Den empfanden gestern nicht nur Jürgen Kempf, sondern auch das Kollegium des Gymnasiums Hohenbaden, Eltern und Freunde des Direktors. Der war nach 13 Dienstjahren inzwischen schon zwei Jahre länger an seiner Schule tätig, als er "musste". Aber nun war der Tag gekommen, und er bekannte sich zwar auch zu einem lächelnden, doch vor allem zum weinenden Auge.

Sein Kollege Felix Ewinger aber sorgte mit einer pfiffigen Begrüßung zunächst für Heiterkeit. Dem bekennenden Cineasten Kempf gefiel die Diktion einer Rede im Pathos von Mafiafilmen, die ihn nicht mit dem Vergleich des "Paten" verschonte. Parallelen zwischen "Hoba" und "Mafia" konnten durchaus gefunden werden: Weder bei der Mafia noch aus der Verantwortung für die "famiglia" könne man einfach aussteigen, zumal "Don Jürgen" einfach zuviel wisse, verriet der junge Studiendirektor.

Auch Schulpräsident Vittorio Lazaridis, insgeheim "Don Vito" genannt, verriet detaillierte Insider-Kenntnisse und blätterte rückhaltlos die Vita des Direktors auf. Kein Skandal begleitete dessen Lebensweg, nur Lobendes ist in den (Personal-)Akten vermerkt. Abitur in Freiburg, Studium dort und in Marburg mit den Fächern Deutsch, Politik und Geschichte. Pädagogische Erfahrungen an Gesamt- und Privatschule, Referendariat 1978 am RWG in Baden-Baden, Vertrauens- und Beratungslehrer. Stets engagiert, den Klassen mehr als nur Lehrstoff zu vermitteln, sondern sie zu reifen, empathischen und sozialen Menschen zu inspirieren, beteiligte er sich an zahlreichen Projekten. Auch dreieinhalb Jahre Auslandsschuldienst gehören zu Kempfs Erfahrungen. 2004 wurde er als Direktor ans "Hoba" berufen, erreichte ein Ansteigen der Schülerzahlen in der damals bestandsgefährdeten Bildungseinrichtung. Kollegium und Eltern gingen die Schritte des Direktors mit, der ihre Loyalität in einer breitangelegten Dankesrede würdigte.

Trotz trüben Wetters hielt die Combo mit Leader Achim Fessler an der Sichtweise "On a clear day" fest, und auch "Sister Moon" mit ausdrucksstarkem Saxophon-Solo von Felicia Schulz sollte nicht wörtlich genommen werden. Ebenso wenig wie "Afternoon in Paris": Am Nachmittag stieg das Sommerfest der Schule.

"Von Klopapier bis Qualitätssicherung" umriss Kempf das weite Betätigungsfeld eines Schulleiters in Baden-Baden. In einem sehr jungen Kollegium habe auch er sich stetig verjüngt und könne eigentlich nicht nachvollziehen, warum er schon Abschied nehmen solle. "Ich war sehr gern Schulleiter", meinte er und lobte wiederholt seine "Super-Mannschaft". Besonders sein "mehr als Stellvertreter" Harald Knoch erhielt das Prädikat "loyalster Mitarbeiter, den ich je kennenlernte".

"Ein Kind muss sich willkommen geheißen fühlen, es darf nie gekränkt und in seiner Seele beschädigt werden. Bei allem Reformeifer darf Pädagogik nicht zum Spielball der Politik werden. Auch wenn es mir nicht liegt, Befehle zu erteilen und Macht zu demonstrieren, verlangt das Amt des Schulleiters Führung. Ich bin dankbar, dass wir hier am Hoba gute Teamplayer waren." Die letzten Worte als Schulleiter trafen das Auditorium wie ein Vermächtnis, dem Elternvertreter Katrin Korch und Ansgar Gernsbeck auf Wunsch von Kempf nur noch aufrichtiges Bedauern über sein Scheiden hinzufügten. "Tränen weinen wir zum Abschied", gestanden sie ein - und da war er dann doch, der Abschiedsschmerz.