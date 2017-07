Kürzung kommt überraschend

Sinzheim/Baden-Baden - Genauso überrascht wie viele andere Zeitungsleser waren gestern Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst und der Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat Günter Å eifermann (Grüne) von der Nachricht, dass die Stadtbahn ab 2022 nicht mehr den Rebland-Haltepunkt und die zwei Haltepunkte in Sinzheim bedienen wird. Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen dagegen war am Tag der Entscheidung vom Verkehrsminister informiert worden.

Es müsse einen "starken Bezug zum Oberzentrum Karlsruhe geben", sagte Mergen. Das sei südlich des Baden-Badener Bahnhofs aus Landessicht nicht mehr der Fall. Sie werde jetzt zusammen mit Landrat Jürgen Bäuerle ihre Forderungen mitteilen: Weiterhin drei Haltepunkte sowie die bisherige Taktung, damit diese in die geplante Ausschreibung des Verkehrsministers mit einfließen können.

Wie Bürgermeister Ernst mitteilte, habe er im Vorfeld nichts von dem Vorhaben der Stadt Karlsruhe und des Landes Baden-Württemberg gewusst. Auch im Kreistag sei nicht darüber gesprochen worden. Aus seiner Verärgerung darüber machte er kein Geheimnis.

Auch Günter Seifermann, der wie OB Mergen im Aufsichtsrat des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) sitzt, hat nichts davon gewusst und war empört. Nicht zuletzt deshalb, weil bei der jüngsten KVV-Aufsichtsratssitzung am 6.Juli das Vorhaben "mit keiner Silbe" erwähnt worden sei.

Konkret bedeuten die ab 2022 geplanten "Abstriche und Streckenkürzungen", so Seifermann, dass die Stadtbahnlinie7 in Baden-Baden endet und deren Haltepunkte Bühl, Rebland, Sinzheim und Sinzheim-Nord nicht mehr angefahren werden. Als Ersatz wird auf die nach und von Karlsruhe in Richtung Offenburg verkehrenden Regionalbahnzüge verwiesen.

Noch sei "die Infolage mehr als mäßig", sagte Ernst, aber so wie es aussehe, werde die "ganze Grundlage verändert", auf der der öffentliche Nahverkehr in der Region basiere. Dieser wird in Mittelbaden über den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) abgewickelt. Der ganze Busverkehr, so Ernst, baue ja auf die Zeiten der Stadtbahn auf. Das ganze System einschließlich der Scoolcard stehe nun auf dem Prüfstand. Jetzt sei es notwendig, dass man sich im Landkreis zusammensetze, die Sachlage erörtere und überlege, welche Konsequenzen das habe und was man dagegen tun könne. Zu klären sei etwa, ob die Bahn die Taktzeiten übernehme, wie die Kommunen und der Landkreis einzubinden seien und wie es mit den Kosten aussehe.

Margret Mergen sagte, sie sei froh, dass die Verbindung bis Baden-Baden bestehen bleibe. "Ich hätte mir gewünscht", das die Stadtbahn bis Bühl fahren würde, weil dorthin die Beziehungen auch intensiv seien. Sie ist sich aber mit Verkehrsminister Winfried Hermann "ein bisschen" einig, dass, "wenn der Wettbewerb gelingt", dadurch möglicherweise mehr Mittel freigeschaufelt werden könnten für mehr Wagen und einen besseren Takt.

Günter Seifermann stellte in einem Schreiben an die OB bereits gestern einen Antrag auf "rasche Durchführung einer öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung", bei der die genannten Verantwortlichen - Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und Landrat Christoph Schnaudigel aus Karlsruhe, die AVG/KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon und Ascan Egerer sowie Gerd Hickmann, Abteilungsleiter ÖPNV, und Vertreter des Verkehrsministeriums im KVV-Aufsichtsrat - den dazu eingeladenen Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, Kommunalpolitikern und Mitbürgern Rede und Antwort stehen.

"Um die vor 13 Jahren von den beteiligten Gebietskörperschaften aufgewendeten erheblichen Finanzmittel für Trassenaufweitungen und Infrastruktur wie etwa große Park- und-Ride-Plätze, aber auch für einen angeschafften kompletten Stadtbahnzug nicht überflüssig zu machen, wären für die drei bisherigen Stadtbahnhalte Rebland und zwei Mal Sinzheim deshalb künftig Regionalzughalte einzurichten", so der Kommunalpolitiker. "Keinesfalls sollte man vonseiten der Verantwortlichen die Wiederaufnahme eines Linienbusverkehrs erwägen, sonst wäre dies ein umweltpolitisches Unding, das mit nichts zu rechtfertigen sei."