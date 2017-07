Karl Schlechta - mehr als ein Musiklehrer Von Ulrich Philipp Sinzheim - Er sei ein Brückenbauer zwischen den Generationen, für seine Klarinettenschüler zudem ein Lehrer fürs Leben und ein Pionier der Blasmusik in Fernost. Die Redner im Bürgersaal des Sinzheimer Rathauses waren am Montag voll des Lobes für die Hauptperson des Abends, Karl Schlechta. Der Musiker wurde an diesem Abend von Landrat Jürgen Bäuerle mit der selten verliehenen Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Mit ihr werden Menschen geehrt, die sich politisch, sozial oder kulturell in besonderer Weise engagieren. Und das trifft auf Karl Schlechta zu, der fast auf den Tag genau vor 40 Jahren nach Baden-Baden gekommen war, um dort beim damaligen Südwestfunk (SWF) eine Stelle im Sinfonieorchester anzutreten. Seit 1983 bildet er als Lehrer und musikalischer Berater des Musikvereins Sinzheim junge Menschen an der Klarinette und am Saxofon aus. "Viele seiner Schüler haben mit Erfolg am Jungmusikerleistungsabzeichen teilgenommen", betonte Bäuerle in seiner Rede, und es sei ihm zudem mit viel pädagogischem Feingefühl immer wieder gelungen, Jugendliche zu motivieren, um bei "Jugend musiziert" mitzuspielen. Auch im Ausland hat Schlechta Spuren seiner Kunst hinterlassen. So unterrichtete er Meisterklassen an chinesischen Musikhochschulen in Peking, Shenyang und Dalian. "Er ist bis heute Ansprechpartner für chinesische Blasmusiker", so Bäuerle. Der Landtagsabgeordnete Tobias Wald (CDU) hatte die Ehrung angeregt und in die Wege geleitet. Als Spross einer Musikerfamilie erhielt Schlechta bereits im Alter von sechs Jahren Klavier- und Geigenunterricht. Mit 14 kam er zur Klarinette und absolvierte mit ihr die Konzertausbildung an der Hochschule für Musik in Köln. Stationen seiner beruflichen Karriere waren der Saarländische Rundfunk, die Rheinische Philharmonie in Koblenz und das Radio-Sinfonie-Orchester Berlin, bevor er im Jahr 1977 zum Sinfonieorchester des SWF kam. 1986 übernahm er das Amt des ersten Orchestervorstands, das er bis 1990 inne hatte. 25 Jahre lang war Schlechta Soloklarinettist dieses angesehenen Ensembles, und er spielte mit weltberühmten Solisten und Dirigenten wie Abbado, Maazel oder Bernstein. Auch Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst sprach Schlechta seinen Dank für dessen jahrelanges Engagement aus, auch für die musikalische Umrahmung der Feierstunde. Diese gestaltete der Geehrte gemeinsam mit seinem Enkel Paul - ebenfalls an der Klarinette - mit den Stücken "Larghetto" und "Allegro" von Mozart sowie "Bourée" von Johann Sebastian Bach. Im Anschluss hatten die Gäste bei einem Stehempfang noch die Gelegenheit zu guten Gesprächen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben