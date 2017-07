Schwierigkeitsgrad ansteigend

Sinzheim



Staufer-Medaille für Karl Schlechta Sinzheim (up) - Er sei ein Brückenbauer zwischen den Generationen, für seine Klarinettenschüler zudem ein Lehrer fürs Leben und ein Pionier der Blasmusik in Fernost. Die Redner im Sinzheimer Bürgersaal waren voll des Lobes für Karl Schlechta (Foto: up), der die Staufer-Medaille erhielt.