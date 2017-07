Wetteifern um die besten Plätze Von Christina Nickweiler Sinzheim - Flink setzt sich Lisa Hetz in den Schalensitz des 6,5 PS starken Karts. "Saubere Linie fahren", sagt ihr Trainer kurz vor dem Start zu ihr. Der Motor ist warmgelaufen, der eine Fuß auf dem Pedal, der andere auf der Bremse. Im nächsten Moment zieht die 15-Jährige mit quietschenden Reifen los. Lisa Hetz vom Motorsportclub Hornisgrinde gehört zu den rund 70 Jugendlichen, die bei den südbadischen Meisterschaften im Slalom-Kartrennen der Jugend um die besten Platzierungen wetteifern. Der Automobilclub (AC) Rheintal richtet in diesem Jahr auf dem Verkehrsübungsplatz in Sinzheim die Meisterschaften der Jugend aus. Für den Verein stellt dieses Turnier einen Programmhöhepunkt im Vereinsjahr dar. Viele Zuschauer sind gekommen, um am Rand der Slalomstrecke die Rennszenen zu verfolgen. Direkt an der Rennstrecke stehen einige Streckenposten, die die Pylonen wieder aufstellen und zurechtrücken, wenn diese von einem Fahrer touchiert oder zu Fall gebracht wurden. "Voll auf dem Gas bleiben, mit der Bremse spielen und ruhig lenken, das ist der Trick", erläutert der Jugendtrainer des AC Rheintal, Geremia Mattia, worauf es beim Kartfahren ankommt. Von seinem Team sind alleine sieben Teilnehmer beim Slalomrennen dabei - sie sind sozusagen die Lokalmatadore. Inzwischen dreht Lisa Hetz zum zweiten Mal - beim Wertungsrennen - die Runden auf dem Platz. Beim Wertungslauf geht es darum, schnell und ohne Fehler die Hindernisse zu umfahren. Mit zirka 40 Sachen fährt sie zügig die langen Strecken ab, um die Zeit aufzuholen, die sie beim Drosseln des Tempos in den beiden Doppelschleifen (Brezel) verloren hat. Jeder umgeworfene Kegel kostet die Rennfahrerin zwei Strafsekunden. Applaus bekommt Lisa Hetz, als sie auf der Zielgeraden mit quietschenden Reifen den Kart zum Stehen bringt. Rasch wird von den Helfern des AC Rheintal die Startnummer des übernächsten Teilnehmers auf der Blende der Lenkstange angebracht, nachdem die Pilotin ihr Fahrzeug verlassen und ihren Schutzhelm heruntergezogen hat. Wer bei diesen Rennen gewinnt, der darf sich auf die Teilnahme an den baden-württembergischen Meisterschaften im Slalom-Kartfahren der Jugend freuen. Jugendliche und Trainer des AC Rheintal treffen sich jeden Mittwoch um 17Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz zum Training. "Interessierte sind herzlich willkommen", sagt Geremia Mattia.

