Verlagerung "würde keinen Cent sparen"

Die Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co. KG ist in dieser Woche in den Fokus des Landesrechnungshofs gerückt: Gleich zwei Sparvorschläge zielen auf den Standort Baden-Baden ab. Im Gespräch mit BT-Redakteurin Sarah Reith erläutert Spielbanken-Sprecher Wolf Günthner (Foto: Privat), was das für die Stadt konkret bedeutet. BT: Herr Günthner, der Landesrechnungshof schlägt vor, den Sitz der Spielbankengesellschaft von Baden-Baden nach Stuttgart zu verlegen und einen Teil der Büroräume hier in der Kurstadt aufzugeben. Was halten Sie davon? Wolf Günthner: Den Sitz der Gesellschaft zu verlegen, würde keinen Cent einsparen. Die Verwaltung muss direkt am Spielbetrieb sein. Und auch unser Geschäftsführer Otto Wulferding ist sehr oft in Baden-Baden, wir brauchen die Räume hier. BT: Auch die Minderheitsbeteiligung der Gesellschaft an der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH würde man beim Rechnungshof gerne streichen. Warum halten Sie diese hingegen für wichtig? Günthner: Wenn man irgendwo beteiligt ist, kann man auch mitreden. Das wäre nicht mehr in dieser Form der Fall, wenn wir, wie vom Rechnungshof gefordert, Werbeleistungen für das Casino Baden-Baden nur noch über einen Dienstleistungs- und Kooperationsvertrag beziehen. Eine Beteiligung ist aus unserer Sicht sinnvoll, gewollt und steht nicht infrage. BT: Für Baden-Badener klingen diese Vorschläge nach einer möglichen Schwächung des Standortes aus Kostengründen. Haben wir da in der Zukunft etwas zu befürchten? Günthner: Es gibt gute Gründe, den Geschäftssitz in Baden-Baden zu belassen. Wir haben seit Jahren enorme Summen in den Standort investiert und sind auf gutem Wege. Baden-Baden ist bundesweit ein herausragender Standort. Unabhängig davon, wo sich der Geschäftssitz befindet, würden sich unsere Anstrengungen für das Casino Baden-Baden nicht verringern. Mit Blick auf Image, Anspruch und Bedeutung ist der Geschäftssitz derzeit richtig gewählt.

