Sturzgefahr - aber keine Sanierung

Von Harald Holzmann Baden-Baden - "Treppenschäden - Achtung Sturzgefahr!" Zwei Warnschilder stehen am Fuß und am oberen Ende der Kirchenstaffeln. Vor mittlerweile zweieinhalb Jahren waren sie dort platziert worden. Die ursprünglich einmal für 2016 vorgesehene Sanierung ist allerdings noch nicht in Angriff genommen worden. Und auch in diesem Jahr wird es wohl nichts mehr mit der Baustelle werden. Der Grund dafür liegt nach Informationen des BT in der personellen Situation der städtischen Bauverwaltung. Die Stufen, die in der Innenstadt von der Steinstraße zum Marktplatz hochführen, seien lebensgefährlich, teilte gestern eine BT-Leserin aus Balg der Lokalredaktion mit. Sie sei am Wochenende über die Staffeln hinauf zum Marktplatzfest gegangen und habe festgestellt, dass der Zustand der Treppenanlage Baden-Baden nicht würdig sei, meinte sie. Kein Wunder: Schließlich ist es laut Auskunft der Stadt-Pressestelle mehr als 120 Jahre her, dass dort zum letzten Mal Handwerker tätig waren. Bei der insgesamt 70 Stufen umfassenden Treppenanlage handelt es sich wahrscheinlich um die ältesten Staffeln der Stadt. Sie stammen aus dem Mittelalter und überwinden am Rande des Friedrichsbades etwa 15 Meter Höhenunterschied zwischen dem Bäderviertel und der Stiftskirche. Schon im Dezember 2014 hatte die Stadtverwaltung eine umfassende Renovierung ins Auge gefasst. Damals waren die beiden Warnschilder aufgestellt worden und es war vorgesehen, die Treppenanlage im Jahr 2016 grundlegend zu erneuern. Man rechnete mit sechsstelligen Baukosten. Getan hat sich seither an den Staffeln aber nichts. Im zurückliegenden Frühjahr hat die Verwaltung dann mitgeteilt, dass sich das Projekt immer noch in der Planungsphase befinde. Man sei dabei, eine Zusammenstellung des genauen Schadensbildes zu erarbeiten, das dann dem Landesdenkmalamt vorgelegt werden müsse. Eine ähnliche Aussage aus dem Rathaus hatte es bereits im Dezember 2014 gegenüber dem BT gegeben. Ob das daran liegt, dass die Schäden ein weitaus größeres Ausmaß haben als angenommen, das war gestern aus dem Rathaus nicht zu erfahren. Möglicherweise ist auch die dünne Personaldecke in der städtischen Bauverwaltung an dem Stillstand schuld. In dem Bereich hat es in den vergangenen Monaten viele Wechsel gegeben. Im Gemeinderat war immer wieder darüber geklagt worden, dass es nicht gelinge, freie Stellen von Bauingenieuren zu besetzen. Weil die Kirchenstaffeln unter Denkmalschutz stehen, muss die Denkmalschutzbehörde die Arbeiten auf der Grundlage des von der Verwaltung ausgearbeiteten Schadenskatasters beurteilen. Erst wenn die Sanierung vom Landesdenkmalamt genehmigt worden ist, kann die Stadtverwaltung tätig werden und die Arbeiten öffentlich ausschreiben.

