Bei Bibeltag mit Martin Luther auf Tour

Bei bestem Wetter tummelten sich 60 Kinder und 15 Betreuer in und an der evangelischen Pauluskirche, um mit Martin Luther "auf Tour zu gehen". Eingeladen hatten im 500. Jahr der Reformation fünf evangelische Pfarrgemeinden Baden-Badens zu einem zentralen Kinderbibeltag in der Pauluskirche. Viele Kinder der Kirchengemeinde folgten dem Ruf. Unter der Leitung der Diakoninnen Petra Nußbaum, Sabine Schrade-Wittchen und Pfarrer Michael Dürr wurde so allerlei geboten, heißt es in einer Mitteilung. Mit viel Enthusiasmus des Mitarbeiter-Teams wurde den Kindern nach Begrüßung und Liedersingen die Geschichte Martin Luthers als Theaterspiel aufgeführt, dem die Kinder gebannt folgten. Bei Blitz und Donner, Zustimmung und Ablehnung konnten die Kinder lauthals oder mit Händen und Füßen ihren Beitrag leisten. Nachdem Luther auf dem Reichstag in Worms dann sehr eindrucksvoll vom Kaiser zum Widerruf aufgefordert wurde, floh Martin Luther unter Mithilfe und großem Geschrei der Kinder aus der Kirche um sich zu verstecken. Vor und nach dem Mittagessen bei Bratwurst, Brötchen und Gemüse-Snacks konnten sich die Kinder in verschiedenen Gruppen Martin Luther und seinem Leben annähern. So wurde eine 1,40 Meter große Lutherrose erklärt und gepuzzelt, die vorher von Jugendmitarbeitern gemalt und ausgesägt worden war. Luthers Erkenntnis, dass alle Menschen von Gott geliebt sind, wurde mittels spiegelnden Herzen auf Klammern gebastelt. Ganz vehement wurden auch an die "Schlosstür", die im Kirchenraum stand, neue Thesen genagelt, was sich denn auf der Erde heutzutage alles ändern sollte. Auf dem Rasen hinter der Kirche gab es Spiele, die auch schon zu Luthers Zeit vermutlich gespielt wurden. Am Ende des Kinderbibeltages schlüpfte Diakonin Sabine Schrade-Wittchen noch in die Rolle der Katharina von Bora, um den Kindern vom anstrengenden Leben mit Luther zu erzählen. Mit Segen und Singen von Liedern zum Thema klang der Tag dann aus.

