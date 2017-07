Von Mauern, Treppen, Wegen und schnellen Autos

Varnhalt - Nach drei Tagen Regen "scheint rechtzeitig zum Rundgang die Sonne": Oberbürgermeisterin Margret Mergen startete am Mittwochnachmittag in Begleitung von etwa 40 Personen gut gelaunt in die rund 1,2 Kilometer lange Besichtigungstour in Varnhalt, die sich mit Themen wie Mauersanierung, Parksituationen und vor allem Verkehrssicherheit beschäftigte. Startpunkt war die Yburghalle.

Gleich zu Beginn dankte die OB der Varnhalter Ehrenamtsgruppe für ihre Verschönerungsmaßnahmen. Dazu gehörten Hecken zu schneiden, 600Narzissenzwiebeln bei der Yburghalle und der Kirche zu pflanzen und vieles mehr.

Das Geländer an den Treppen bei der Yburghalle wurde sehr begrüßt, aber moniert, dass es bei den unteren drei Stufen fehlt, und es sei eine hellere Lampe notwendig. Gartenamtsleiter Markus Brunsing nahm das auf und teilte mit, dass die Stufen im kommenden Jahr sowieso saniert werden sollen.

In der Straße Weinsteige machte die Gruppe, die aus Stadt- und Ortschaftsräten, Fachleuten der Verwaltung und vielen Bürgern bestand, kurz Halt. Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner berichtete, dass hier auf dem Gelände der früheren Winzergenossenschaft (WG) Varnhalt inzwischen zehn bis zwölf neue Wohneinheiten in Einzel- und Doppelhäusern entstanden seien. Margret Mergen freute sich darüber, dass hier nun Platz für viele junge Familien geschaffen wurde.

Ein paar Schritte weiter wurde beim Festplatz der Wunsch nach mehr Parkplätzen an der Yburghalle geäußert. Ortschaftsrat Hermann Winterhalter (CDU) regte an, ob man den Festplatz-Parkplatz nicht besser befestigen könne? Bei Regen sei dieser immer sehr matschig, ergänzte Ulrich Hildner, weil es Probleme mit der Drainage gebe. Zudem werde das Areal "nicht so gut angenommen". Da der Festplatz "so gut wie gar nicht" (Hildner) als solcher genutzt werde, schlug die OB vor, ob man dann hier nicht Wohnraum schaffen könne? Dem Argument eines Bürgers, dass hier in den 60er Jahren einmal eine Müllkippe war, begegnete Margret Mergen mit dem Hinweis, dass eine Entsorgung "nicht so problematisch" sei.

Keinerlei Handhabe gebe es gegenüber Besitzern von alten, leerstehenden Häusern, erklärte die OB auf den Hinweis einer Bürgerin auf vorhandenen Wohnraum. Eventuell könne man mit dem Hinweis auf mögliche Fördermittel etwas erreichen, so Hildner. Einen längeren Aufenthalt gab es im Baugebiet "Im Bockwinkel" (Bericht folgt).

Einen Rückschnitt der Kastanienbäume beim Parkplatz an der Klosterbergstraße in der Nähe des Alten Rathauses sagte Markus Brunsing zu. Einige Bürger wünschten sich zudem eine Überwachung der Parkenden, da viele, obwohl sie eine Garage besäßen, ihre Autos hier abstellten. Die alte Mauer gegenüber war mal wieder ein Thema. Seit "15 Monaten", so eine Varnhalterin, müssten die Anlieger dort bereits mit einem Bauzaun leben. Der Grund sei, erklärte die OB, dass die Mauer stellenweise grundlegend erneuert werden müsse. Die Kosten würden auf rund 450000Euro geschätzt. Allerdings seien diese "noch nicht im nächsten Etat drin, aber in Vorbereitung". Es müssten oben zwei Reihen abgenommen werden, die Mauerkrone um 30 Zentimeter erhöht, die Risse gereinigt und neu verfugt und marode Steine ausgetauscht werden, erklärte Jens Maisch vom Fachgebiet Tiefbau. Es sei Wasser hinter die Mauer gelaufen. Rudolf Schübert, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen, ergänzte, dass der Wall aus dem Jahr 1956 stamme, und eine Erneuerung "dann mal fällig" sei.

Ein paar Meter weiter klagte ein Bürger bei der Einmündung der Kirchstraße darüber, dass von unten kommende Verkehrsteilnehmer vor dem Zebrastreifen oft zu schnell fahren würden, und bat darum, das Tempo-30-Schild einige Meter weiter vorzusetzen. Allerdings handelt es sich hier dann um eine Kreisstraße. Die Stadt will das Anliegen noch einmal prüfen. Problematisch, so ein Hinweis, sei auch, dass die Straße Am Kirchweg stellenweise keinen Gehweg habe.

Beim Steinmättleweg soll geklärt werden, wer für den Winterdienst dort zuständig ist. Lob erhielt das Gartenamt für den vor sechs Monaten fertiggestellten neuen Sitzplatz im Steinmättletal. Kritik gab es allerdings an dem Weg, der im oberen Bereich langsam zuwachse und auf dem ein Erwachsener und ein Kind nicht mehr nebeneinander gehen könnten.

Die knappe Zeit für Fußgänger an der Ampel in der Gallenbacher Straße vor dem Abzweig zur Straße Am Kirchberg sprachen Bürgerinnen an und forderten einen Ampel-Sensor, wie es einen in Steinbach gebe. "Man schafft es hier nur knapp über den Mittelstreifen", so die Kritik. Silke Gerth vom Fachgebiet Straßenverkehr sagte, die Ampel werde angepasst. Viele Bürger wünschten zudem eine häufigere, am liebsten stationäre Tempoüberwachung (nicht nur) in der Gallenbacher Straße.

Im Anschluss konnten die Bürger in der Yburghalle noch formulieren, was ihnen an Varnhalt gefällt und Verbesserungsvorschläge machen.

