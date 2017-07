Wieder freie Fahrt durch Oos

Baden-Baden - Sie hat die Autofahrer in Oos monatelang genervt: die Baustellenampel an der Einmündung Ooser Bahnhofstraße/Kuppenheimer Straße. Heute wird das Verkehrshindernis abgebaut. Die Bauarbeiten an dem Verkehrsknoten sind abgeschlossen.

Autofahrer, die die Kurstadt gen Westen verlassen, haben es seit Wochen nicht leicht: Die B500-Baustelle sorgt Tag für Tag für Staus. Auch der Schleichweg durch Oos war bislang wegen der dortigen Ampel keine Alternative. Zum Ferienstart kündigt die Verwaltung Erleichterung an: Heute wird die Ampel abgebaut.

In den vergangenen fünf Monaten ist der gesamte Einmündungsbereich an der Ooser Grundschule umgebaut worden. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. "Die Baustellenampel, die durch weitere Baustellen auf der B500 und bei Sperrung der A5 zuletzt häufig zu sehr starken Verkehrsbehinderungen geführt hat, wird im Laufe des Freitags dauerhaft abgebaut", hieß es gestern aus dem Rathaus.

Auch die Einmündungen der Ooser Burgstraße und der Wilhelm-Drapp-Straße werden wieder vollständig für den Verkehr geöffnet, die verlegte Ersatzhaltestelle der Baden-Baden-Linie wird wieder zurückverlegt. Die Baustelle verlagert sich ab sofort für die nächsten rund zwölf Monate in die Ooser Hauptstraße, abschnittsweise in Richtung Kirche. Die Einmündung der Ooser Hauptstraße in die Ooser Bahnhofstraße/Kuppenheimer Straße bleibt daher weiterhin für den Durchgangsverkehr gesperrt, auch über den Zeitraum der anstehenden Bauferien vom 3. bis 18. August. Die Arbeiten werden regulär wieder am 21. August aufgenommen, informiert das städtische Fachgebiet Tiefbau.

Die Verwaltung bedankt sich ausdrücklich bei allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern "für das bislang entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis". Verständnis ist angesichts der großen Zahl von Baustellen in der Region aber bei vielen Baden-Badenern nicht mehr vorhanden, beispielsweise bei BT-Leserin Ines Pasz. In einer E-Mail an die Redaktion äußert sie ihren Ärger darüber, dass die Baustellen in der Region so schlecht koordiniert werden. Sie versteht nicht, weshalb die B500 im gleichen Zeitraum saniert werden musste, in dem auch die Bauarbeiten in Oos stattfanden. Zu alledem sorgen auch noch die Sperrung der Schwarzwaldstraße sowie die nächtliche Sperrung des Rheinübergangs bei Iffezheim und die Bauarbeiten auf der A5 derzeit großräumig für Behinderungen.

Und eine neue Baustelle ist schon in Sicht, die auch nicht wenig Behinderungen mit sich bringen wird: Die Brücke der Kinzigstraße, die über die B500 führt, muss grundlegend saniert werden. Dafür wird die Straße, die neben der Murgstraße die einzige direkte Verbindung zwischen Schwarzwald- und Rheinstraße ist, für mehrere Monate komplett gesperrt. Spätestens Ende August sollen die Arbeiten beginnen und bis in den Oktober dauern. Das Verkehrschaos im Westen der Stadt findet also immer noch kein Ende...