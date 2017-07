Die Flesch-Akademie als Jungbrunnen Von Gisela Brüning Baden-Baden - So ein Sommerkurs der Carl-Flesch-Akademie (CFA) scheint der reinste Jungbrunnen zu sein. Nicht nur, dass das Stadtbild unter dem Anblick der Musiker aus aller Welt an Frische gewinnt. Auch die Professoren leben deutlich auf, indem sie den begabten Streicher-Nachwuchs in die Geheimnisse des vollendeten Saitenspiels einweihen. Jedenfalls waren die Worte von Wolfgang Boettcher, der seit vielen Jahren die Cello-Klasse unterrichtet, und die des Violin-Professors Saschko Gawriloff in dieser Weise zu deuten. Mit jugendlichem Elan, spürbarer Musizierleidenschaft und beeindruckendem Können hinterließen die Solisten des Abschlusskonzerts am Mittwochabend den bestmöglichen Eindruck, den das Publikum mit enthusiastischem Beifall honorierte. Das Unterrichts-Repertoire der CFA wartet mit alljährlich wiederkehrenden Stücken auf. Dazu gehört - wohl wegen der nicht gerade üppigen Literatur für Kontrabass - das Konzert in b-Moll von Giovanni Bottesini, dem Marvin Wagner mit geradezu ekstatischer Hingabe ganz neue Dimensionen schenkte. Von Professor Janne Saksala unterrichtet, gewannen mit den ersten beiden Sätzen des Konzerts für Kontrabass und Orchester fis-Moll von Sergei Koussevitzky der Tscheche Pavel Hudec und danach Gonzalo Jimenez Barranco mit dem abschließenden Allegro dem Instrument sensationelle Agilität und Klangvielfalt ab. Die Musiker der Philharmonie tauchten wohl ebenfalls mit Freude in den erwähnten "Jungbrunnen" ein, so präsent und farbenprächtig, in tausend Facetten aufleuchtend, gab ihre Begleitung den jungen Interpreten zuverlässige Unterstützung und ein musikalisches Ambiente, das den Raum mit Wohlklang flutete. Professor Hartmut Rohde entsandte drei Vertreter seiner Bratschenklasse. Friedemann Slenczka interpretierte, locker und gelöst aufspielend und in einer höchst virtuosen Kadenz sein Können beweisend, das Allegro aus dem Viola-Konzert von Franz Anton Hoffmeister. Dieses Viola-Konzert in D-Dur gilt als Prüfstein für jeden Bratscher, der in ein Berufsorchester eintreten möchte. Auch Bela Bartok wählte die Bratsche, um seine Intentionen, schillernd und rhythmisch aufregend, in musikalische Form zu gießen. Am Vortrag der Österreicherin Nina Popotnig und dem der Bulgarin Ilina Ilieva, die sich gemeinsam für das Violakonzert op. Posth. entschieden, hätte der Meister seine Freude gehabt. Mit dem Orchester, das mit lautem Blech und vibrierender Unruhe solistisch auftrumpfender Instrumente den irisierenden Hintergrund für die Ausdrucksvielfalt der beiden temperamentvollen Künstlerinnen bildete, erweckten sie dieses Konzert zu elektrisierender Lebendigkeit. Mit dem zwölfjährigen Yoo-Jin Gabriel Hirsch aus Deutschland nahm der jüngste Teilnehmer der Akademie auf dem Podium Platz. Mit großer Ernsthaftigkeit und ebensolcher Verve bewies er mit Joseph Haydns Cello-Konzert C-Dur, dass er eine bedeutende Karriere antreten könnte (wenn er wollte). Ob die Koreanerin Yejin Ahn ihr Leben mit dem Cello-Spiel gestalten möchte, konnte am Verhalten der emotional verschlossen wirkenden Musikerin nicht abgelesen werden. Ihr Vortrag identifizierte den Schöpfer des Cellokonzerts h-Moll, Anton Dvorak, nicht unbedingt als feurigen Slawen, sondern eher als versonnenen Melancholiker. Geradezu explosives Temperament, gepaart mit einem Können, das den Großen der Geigenkunst dieser Tage Paroli bieten könnte, offenbarte Ioana Cristina Goicea aus Rumänien Genialität. Mit ihrem Bogen verwandelte sie frappierend souverän das Violinkonzert D-Dur von Peter Tschaikowski in ein oszillierendes berauschendes Hörerlebnis, das den Saal zum Toben brachte.

