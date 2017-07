Weinangebot: OB sieht keinen Handlungsbedarf Baden-Baden (cri) - Die Stadt Baden-Baden wird bei allen städtischen Veranstaltungen, die in der Regel im Rathaus stattfinden, "wie bisher primär Sekt und Wein aus Baden-Baden ausschenken". Das teilt Oberbürgermeisterin Margret Mergen in einem Schreiben an Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner mit und bittet um Weiterleitung des Briefs an die Mitglieder des Ortschaftsrats. Sie nimmt damit Bezug auf einen Antrag aus einer nichtöffentlichen Sitzung des Gremiums am 3.Juli 2017. Keinen Handlungsbedarf sieht die Oberbürgermeisterin bei den drei Gesellschaften - Baden-Badener Kur und Tourismus GmbH (BBT), Kongresshaus-Betriebsgesellschaft mbH und der Baden-Baden Events GmbH - "nach den diversen Gesprächen, die ich in dieser Angelegenheit geführt habe". Die Geschäftsführerin unserer drei Gesellschaften ebenso wie die verantwortlichen Mitarbeiter seien sich "der Besonderheiten unserer Stadt bewusst" und arbeiteten intensiv daran, "dass wir als exzellente Weinregion wahrgenommen werden". Die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH (BBT) organisiere keine eigenen Veranstaltungen, bewirte jedoch immer wieder Reise- und Kongressveranstalter sowie Vertreter der Medien aus dem In- und Ausland. Wie ihr BBT-Chefin Nora Waggershauser bestätigt habe, "wurden und werden hier allein schon aus werblichen Gründen ausschließlich Sekt und Weine aus dem Rebland angeboten, was immer wieder zu den zahlreichen positiven weltweiten Presseberichterstattungen führt". Auch würden immer wieder Sekt- und Weinpräsente seitens der BBT aus werblichen Gründen an Teilnehmer großer Kongresse in Kooperation mit den Gastgebern dieser Stadt ausgegeben, so die OB weiter. Auch die Kongresshaus-Betriebsgesellschaft mbH führe keine Eigenveranstaltungen durch, sondern vermiete ihre Räumlichkeiten an Veranstalter oder professionelle Organisatoren. In der Regel handele es sich um nichtöffentliche Veranstaltungen. Nora Waggershauser habe ihr versichert, so das Stadtoberhaupt weiter, "dass den Veranstaltern selbstverständlich immer die sehr guten lokalen Weine ans Herz gelegt werden". "Wenn der Veranstalter jedoch aus vielerlei Gründen andere Vorstellungen hat, so müssen diese auch in meinen Augen weiterhin respektiert werden", schreibt Margret Mergen weiter. Produktauswahl respektieren "Wir sind ein internationaler Kongressstandort und müssen den Wünschen unserer hochkarätigen Veranstaltungen in jeder Hinsicht gerecht werden", dazu gehöre auch, diese in deren Produktauswahl zu respektieren. "Zu Ihrer Kenntnis, die langjährige Sekt-Hausmarke der Kongresshausgastronomie kommt aus dem Rebland", teilt die OB weiter mit. Im Juni hatte Stadtrat und Rebland-Ortschaftsratsmitglied Klaus Bloedt-Werner (CDU) angeregt, dass die Stadt mit der Kongresshaus GmbH eine vertragliche Vereinbarung schließen solle, dass bei Veranstaltungen im Kongresshaus in erster Linie Weine aus Baden-Baden angeboten werden sollen. Bei großen Bällen und Events im Kurhaus, die seitens der Baden-Baden Events veranstaltet würden, stünden immer auch lokale Weine auf der Karte.

