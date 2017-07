"Auf dem Weg zur zweiten Million"

Baden-Baden - Einzelhandel und Hotellerie dürften sich freuen: Nach Jahren des Rückgangs konnte Tourismus-Chefin Nora Waggershauser gestern wieder ein Plus bei den russischen Gästen vermelden. Und auch sonst scheint die Kurstadt touristisch auf Erfolgskurs: Im ersten Halbjahr stiegen die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent an.

Obwohl die Bettenanzahl in der Stadt insgesamt unter anderem durch die Eröffnung des Roomers gestiegen sei, habe man eine höhere Auslastung erreicht als 2016, freute sich die Leiterin der Kur und Tourismus GmbH. Die Zimmerauslastung liege ungefähr bei 67 Prozent, das seien 2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt kam man in Baden-Baden bis einschließlich Juni auf 462120 Übernachtungen, 2016 waren es 440934Übernachtungen gewesen. Zuwachs gab es sowohl bei den deutschen (4,9 Prozent plus) als auch bei den ausländischen Gästen (4,7 Prozent plus), verdeutlichte Waggershauser. Positiv ausgewirkt hätten sich dabei sicher auch das G-20-Treffen im März und eine insgesamt gute Auslastung des Kongresshauses.

Die meisten Besucher sind aus Deutschland

Deutsche Touristen machen traditionsgemäß den Löwenanteil bei den Übernachtungen aus. Das ist nach wie vor so: Auf sie entfallen 314037 Übernachtungen, wie gestern deutlich wurde. Die unterschiedlichen ausländischen Besuchergruppen liegen bei den Übernachtungen allesamt unter 20000.

Auf den ersten Platz kommen dabei die russischen Gäste mit stolzen 19490 Übernachtungen, was einem Zuwachs von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. "Nach der Talsohle geht es wieder etwas aufwärts", freute sich Waggershauser angesichts dieser Entwicklung. Man habe die Kurstadt auch in den vergangenen Jahren, als sich das Russlandgeschäft halbiert habe, weiter massiv in Russland beworben, berichtete sie.

Deutliche Zuwächse konnte die Tourismus-Chefin auch bei Gästen aus Frankreich und den USA vermelden: Mit einem Plus von 17,2 Prozent und nun 15551 Übernachtungen sind die Franzosen auf Platz zwei bei den ausländischen Besuchern gerückt. Sie haben damit die Schweizer überholt, die mit einem kleinen Plus von 0,7 Prozent und 15271 Übernachtungen auf Platz drei landen. Es folgen die Amerikaner mit einer ebenfalls deutlichen Zunahme von 20,7Prozent und 11235Übernachtungen sowie die Briten (Plus 0,3 Prozent und 8079Übernachtungen).

Dramatisch gesunken ist hingegen der Anteil an Besuchern aus den arabischen Golfstaaten. Hier waren es nur noch 6965Übernachtungen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 29 Prozent entspricht. Diese Entwicklung lasse sich bundesweit beobachten, betonte Waggershauser. Als mögliche Gründe nannte sie unter anderem den niedrigen Ölpreis. Auch bei Besuchern aus China (inklusive Hongkong) ist ein Minus von 11,2 Prozent zu verzeichnen. Man hoffe aber, "dass das nicht unser Jahrestrend wird", meinte Waggershauser - China sei ein "absoluter Zukunftsmarkt".

Rebland weiter auf dem Vormarsch

Trotz dieser Wermutstropfen zeigte sich Waggershauser positiv gestimmt. "Wir sind auf dem Weg zur zweiten Million", meinte sie scherzhaft. Die im vergangenen Jahr erstmals geknackte Marke von einer Million Übernachtungen werde man auch in diesem Jahr mit Sicherheit überschreiten - und zwar wohl noch deutlicher als 2016. Und auch das Rebland entwickle sich prächtig: Hier sei ein Plus von 7,4 Prozent zu verzeichnen.