Neue "Bürgerinitiative gegen die Ostanbindung" gegründet

Sinzheim - Der Widerstand gegen den geplanten Autobahnanschluss an den Baden-Airpark nimmt konkrete Formen an. Im Sinzheimer Ortsteil Schiftung gründete sich am Donnerstagabend eine "Bürgerinitiative gegen die Ostanbindung". Mehr als 40Bürger kamen zur Gründungsversammlung. Die Anwesenden schrieben sich in Listen ein und wählten Christiane Schneider und Roman Schmieder zu ihren Sprechern.

Mit der Initiative wollen die Bürger die Interessen gegen den geplanten Autobahnanschluss überörtlich bündeln, sich vernetzen und durch diverse Protestaktionen öffentlichen Druck erzeugen mit dem Ziel, das Vorhaben zu verhindern. "Die Bürgerinitiative hat eine höhere Schlagkraft, sie hat mehr Wirkung", meint Christiane Schneider.

Wie mehrfach berichtet, soll der Anschluss etwas südlich des Baden-Badener Autobahnanschlusses bei Halberstung gebaut werden und dann quer durch den Schiftunger Bruch verlaufen. Der Bruchwald ist ein von der EU geschütztes Naturschutzgebiet. Die Verkehrsplaner prognostizieren ein tägliches Verkehrsaufkommen von zirka 16000 Fahrzeugen. "Für die Schiftunger ein absolutes Horrorszenario. Und wer hat hier den Nutzen? Nur Urlauber und die Lobbyisten der Speditionsbranchen", zeigte sich eine Bürgerin wütend. Der Kreisrat stimmte 2016 für den Beginn des Planfeststellungsverfahrens. Zwar hat der Naturschutzbund (NABU) schon erhebliche Bedenken gegen die Zerstörung des Naturschutzgebietes geltend gemacht und bereits juristische Schritte gegen den Planfeststellungsbeschluss angekündigt, doch der Bürgerinitiative geht es in erster Linie um den "Menschenschutz", wie es ein Mitstreiter formulierte.

Die Anwohner befürchten alle Nachteile, die Autos und Schwerlastverkehr mit sich bringen: Lärm, Gestank und Unfälle. Erschwerend komme hinzu, dass die Straße mitten durch ein "sensibles" Wasserschutzgebiet führe. "Wir sind erstaunt, dass die Planung dies überhaupt zulässt und die Kreisräte diesem kritiklos zustimmten. Das wurde bisher gar nicht erwähnt", sagte Christiane Schneider. "Wenn ein Laster dort verunglückt, ist der für das Trinkwasser wichtige Tiefbrunnen auf Jahrzehnte hinaus verseucht", ergänzte ein Zuhörer und nannte ein Beispiel aus dem Rhein-Neckar-Raum.

Bei der Diskussion wurde zudem darauf verwiesen, dass sich die künftigen Verkehrsströme nicht nur in Richtung Baden-Airpark, sondern auch in Richtung "Kerngemeinde" Sinzheim sowie Halberstung und Kartung konzentrieren würden, wie ein Diskutant meinte. Man hofft daher auch auf künftige Unterstützung durch die Gemeinde. Einige Gemeinderäte befanden sich auch unter den Zuhörern.

Bürgermeister Erik Ernst soll der Adressat der ersten Aktion der Bürgerinitiative sein. In den nächsten Wochen wollen das Sprecherduo sowie ein Kern aus Aktiven mindestens 200 Unterschriften in einem Protestbrief an den Bürgermeister übergeben. Weiter soll eine Petition an den Landtag vorbereitet werden. Zudem wurden ein Demo-Picknick und regelmäßig monatlich stattfindende Treffen vorgeschlagen. Aufkleber und eine Internetseite sollen die Maßnahmen flankieren.

Mit Blick auf die Fertigstellung eines Logistikzentrums auf dem Baden-Airpark bereits im Herbst fordert die Bürgerinitiative zudem ein Fahrverbot für Lastwagen durch den Schiftunger Wald und den Ort.

Wer sich an der Unterschriftenaktion "Verhinderung der Ostanbindung" beteiligen möchte, kann sich mit Christiane Schneider, E-Mail christianeschneider@hotmail.com in Verbindung setzen.